شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط 7 قطاعات بالبورصة بجلسة الأربعاء على رأسها الرعاية الصحية والأدوية والان مع تفاصيل الخبر

تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ تراجعت 7 قطاعات على رأسها الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 1.4%، وهبط قطاعا مواد البناء، والسياحة والترفيه بنسبة 1.1%، 1%، على التوالي، وانخفض قطاعا الأغذية والمشروبات والتبغ، والخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 0.6%، ونزل قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 0.5%، وأخيرًا قطاع العقارات بنسبة 0.01%.

فيما ارتفعت 8 قطاعات بالبورصة على رأسها التجارة والموزعون بنسبة 4.6%، أعقبه قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 1.1%، يليه قطاعات الخدمات التعليمية، والمنسوجات والسلع المعمرة، وخدمات النقل والشحن بنسبة 0.9%، 0.8%، 0.7%، على التوالي، وصعد قطاع الموارد الأساسية بنسبة 0.5%، وقفز قطاع البنوك بنسبة 0.1%، وزاد قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 0.01%.

وكانت مؤشرات البورصة المصرية، قد تباينت بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط أسهم مجموعة أي أف جي القابضة، والمصرية للاتصالات، والقلعة للاستثمارات المالية، ومصر للألومنيوم، وجهينة للصناعات الغذائية، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وربح رأس المال السوقي 3 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.234 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.5 مليار ورقة مالية بقيمة 3 مليارات جنيه، عبر تنفيذ 79.3 ألف عملية لعدد 211 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 84.67% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 10.93%، والعرب على 4.41%، واستحوذت المؤسسات على 30.61% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 69.38%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 15.2 مليون جنيه، 57.7 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 13.7 مليون جنيه، 1048 جنيهًا، 41.3 مليون جنيه، 17.9 مليون جنيه، على الترتيب.

تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 31744 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 39423 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 13963 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.77% ليغلق عند مستوى 8958 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.53% ليغلق عند مستوى 12342 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.59% ليغلق عند مستوى 3309 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 2.39% ليغلق عند مستوى 11674 نقطة، وصعد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.10% ليغلق عند مستوى 1987 نقطة.