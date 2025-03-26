شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تغير سعر الذهب اليوم.. بكم سعر الأونصة 31.10 جرام؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل سعر أونصة الذهب في مصر بالجنيه المصرى 152132 جنيها بدون إضافة المصنعية والرسوم، ويصل وزن أونصة الذهب في مصر 31.10 جرام.

ارتفع سعر الذهب العالمي الذي يعد تحوطا من عدم الاستقرار الجيوسياسي والاقتصادي بأكثر من 15% حتى الآن هذا العام، مسجلًا أعلى مستوى له على الإطلاق عند 3057 دولارا أمريكيا فى 20 مارس.

أسعار الذهب في مصر اليوم:

عيار 24: 4891 جنيهًا.

- عيار 21: 4280 جنيهًا.

- عيار 18: 3669 جنيهًا.

- عيار 14: 2853 جنيهًا.

- الجنيه الذهب: 34240 جنيهًا.

تضع المؤسسات المالية والبنوك العالمية توقعات بوصول الذهب إلى المستوى 3200 دولار للأونصة خلال الربع الأخير من هذا العام، وتترقب الأسواق أية تعليقات متشددة من البنك الفيدرالي والذي قد يكون عامل على إبطاء ارتفاع الذهب.

ينصب التركيز في الأسواق على الرسوم الجمركية المتبادلة المحتملة التي قد تعتمدها الإدارة الأمريكية في 2 أبريل 2025، ومن المرجح أن تكون سياسات ترامب للرسوم الجمركية تضخمية مما قد يؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي وتفاقم التوترات التجارية.

يتحرك الذهب بشكل عرضي منذ بداية الأسبوع في ظل حذر وترقب الأسواق لصدور البيانات الأمريكية هذا الأسبوع إلى جانب تأثير خطط الرئيس الأمريكي بشأن العريفات الجمركية.