شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الأربعاء 26-3-2025 امام الجنيه المصرى فى ختام التعاملات والان مع تفاصيل الخبر

سجل سعر الدولار اليوم الأربعاء 26-3-2025 أمام الجنيه المصري فى ختام التعاملات بالبنوك المصرية، حيث سجل بالبنك المركزي المصري 50.48 جنيه للشراء و50.61 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار اليوم الأربعاء، بالبنك الأهلى المصرى 50.50 جنيه للشراء و50.60 جنيه للبيع، فى بنك مصر 50.50 جنيه للشراء و50.60 للبيع وفي بنك القاهرة سجل جنيه للشراء و50.50 جنيه 50.60 للبيع، كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 50.50 جنيه للشراء و50.60 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار فى ختام التعاملات اليوم الأربعاء بالبنوك المصرية كالاتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.50 جنيه للشراء.

50.60 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

50.50 جنيه للشراء.

50.60 جنيه للبيع.

50.50 جنيه للشراء.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.60 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

50.50 جنيه للشراء.

50.60 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.50 جنيه للشراء.

50.60 جنيه للبيع.



