شكرا لقرائتكم خبر عن في آخر اجتماع قبل العيد..لجنة القيد بالبورصة تغرم شركة برايم 10 آلاف جنيه والان مع تفاصيل الخبر

قررت لجنة القيد بالبورصة المصرية، بجلستها المنعقدة اليوم الأربعاء، توقيع التزام مالي على شركة برايم القابضة للاستثمارات المالية 10 آلاف جنيه يسدد خلال 15 يوما من تاريخ إخطار الشركة بقرار لجنة القيد، وعلى أن يعاد عرض موقف الشركة على لجنة القيد فى حالة عدم الالتزام بنهاية المهلة الممنوحة، وذلك لعدم التزامها بالمادة 34 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية.

كما قررت اللجنة، التنبيه على الشركة العربية للخزف-سيراميكا ريماس، بمراعاة أحكام المادة 34 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية مستقبلا.