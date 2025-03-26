شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الجنيه الاسترلينى اليوم الأربعاء 26-3-2025 يغلق تعاملاته على تراجع والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت أسماء أمينالأربعاء، 26 مارس 2025 03:02 م
تراجع سعر الجنيه الإسترليني بالبنوك المصرية العاملة فى المصرى ختام تعاملات اليوم الاربعاء 26-3-2025، ليسجل فى البنك المركزي 65.16 جنيه للشراء، و65.34 جنيه للبيع، وسجل فى البنك الأهلى المصرى سعر 65.07 جنيه للشراء، 65.52 جنيه للبيع.
وينشر ”الخليج 365”، سعر الجنيه الاسترليني فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، ويتم عمل تحديثا فوريًا للأسعار حال تغيرها ،ما يتيح للمستخدمين مقارنة الأسعار بين البنوك المختلفة واختيار أفضل العروض السعرية الخاصة بسعر الجنيه الإسترليني.
وسجل سعر الجنيه الاسترليني فى البنوك كالتالى:سعر الجنيه الاسترليني فى البنك الأهلى المصرى
65.07 جنيه للشراء.
65.52 جنيه للبيع.
65.07 جنيه للشراء.
65.52 جنيه للبيع.
65.07 جنيه للشراء.
65.52 جنيه للبيع.
65.06 جنيه للشراء.
65.50 جنيه للبيع.
65.06 جنيه للشراء.
65.52 جنيه للبيع.
65.28 جنيه للشراء.
65.59 جنيه للبيع.
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