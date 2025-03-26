شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الأربعاء 26 مارس 2025 فى الكويت.. عيار 18 بـ22.500 درهم والان مع تفاصيل الخبر

شهدت أسعار الذهب اليوم الأربعاء فى الكويت ارتفاعا طفيفا فى التعاملات الصباحية، حيث سجل عيار 24 سعر30 دينار، مقارنة بسعر أمس الثلاثاء 29.900 دينار، وسجل عيار 21 سعر 26.250 دينار، ويحظى الذهب باهتمام واسع في الكويت، سواء للزينة أو الاستثمار.

سعر الذهب اليوم فى الكويت:

-عيار 24 سجل 30.000 دينار

-عيار 22 سجل 27.500 دينار

-عيار 21 سجل 26.250 دينار

-عيار 18 سجل 22.500 دينار

-عيار 14 سجل 17.500 دينار

-عيار 12 سجل 15.000 دينار

-الاونصة 933.375 دينار

-الجنيه الذهب 210.050 دينار

الأونصة بالدولار 3026.18 دولار



وارتفعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء بالتزامن مع ارتفاع الدولار الأمريكي، بينما يستعد المشاركون في السوق لخطط التعريفات الجمركية المتبادلة الشاملة التي يعتزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرضها، والتي يخشى المستثمرون أن تؤدي إلى زيادة التضخم وإبطاء النمو الاقتصادي.

ومن المتوقع أن يستمر الطلب على الذهب في دول الخليج خلال عامي 2024 و2025، مدفوعًا بالاستقرار الاقتصادي والسياسات النقدية الداعمة للاستثمار في الذهب. كما يُتوقع أن يؤدي ارتفاع الطلب إلى زيادة تدريجية في أسعار الذهب، مما يعزز من جاذبية الاستثمار في هذا المعدن النفيس.



