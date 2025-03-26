شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان: تخصيص 489 قطعة أرض للمواطنين الموفقين أوضاعهم بمنطقة الرابية بالشروق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه تم تخصيص 489 قطعة أرض بشرائح مساحات متنوعة بالقرعة العلنية السادسة للمواطنين، الذين قاموا بسداد المقدمات الخاصة بالأراضي التي تم توفيق أوضاعها لهم بنطاق منطقة الرابية بمدينة الشروق.

وأكد المهندس شريف الشربيني، مواصلة الجهود المبذولة للانتهاء من توفيق أوضاع المواطنين والكيانات المتواجدة بالأراضي المضافة لعددٍ من المدن الجديدة، مشدداً على التخطيط الجيد للأراضي بتلك المناطق، بهدف خلق مجتمعات عمرانية متكاملة.

وفي هذا الإطار، أوضح المهندس بسام محمد، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، أنه تم إجراء القرعة العلنية السادسة لتسكين العملاء الذين قاموا بسداد المقدمات الخاصة بالمساحات التي تم توفيق أوضاعها لهم وهي عبارة عن 279 قطعة أرض للشريحة مساحة 209م2، و178 قطعة للشريحة 276م2، و26 قطعة للشريحة من 235م2: 274م، و 6 قطع للشريحة 400م2 وذلك بالقطع الأراضي الشاغرة بنطاق منطقة الرابية.



وأشار رئيس الجهاز إلى الاستمرار في الإعلان تباعاً عن باقي الأسماء وموعد القرعة التالية المخصصة لتسكين باقي أصحاب الطلبات .