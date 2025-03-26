شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جهاز الساحل الشمالي يتابع الأعمال الجارية بقرية "ألماظة باى"السياحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد المهندس حسام الدين عبده محمد، رئيس جهاز الساحل الشمالي الغربي (القطاع الثالث)، ومسئولو الجهاز، الأعمال الجارية في مشروع القرية السياحية "ألماظة باى" والكائنة بمنطقة - سيدى حنيش - بحرى طريق إسكندرية/مطروح الساحلي، وتابع الأعمال المنفذة بالموقع للتأكد من مطابقتها للموقع العام المعتمد والصادر له القرار الوزارى، وكذا مطابقتها للتراخيص الصادرة للمشروع من الجهاز.

تأتي الجولة في إطار توجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بمتابعة مشروعات الساحل الشمالي، وذلك بعد المستجدات والتطورات التي اتخذتها الدولة لتنمية منطقة الساحل الشمالي من غرب رأس الحكمة حتى السلوم.

وشدد المهندس حسام الدين عبده، على تنفيذ البرنامج الزمني المحدد للمشروع بشكل قاطع ومنتظم وإسراع معدلات التنفيذ بالموقع، وقد تبين تنفيذ الشركة لعدد من المنشآت السكنية طبقاً للتراخيص الصادرة من الجهاز.

وأشار رئيس الجهاز إلى أنه صدر بالمشروع نحو 270 رخصة بناء للمشروع وتبين تنفيذ نسبة ٣٠% من المرحلة الأولى للقرار الوزاري الصادر، كما تم الانتهاء من أعمال التشطيبات بالكامل لمنطقة celection2 ، وقد تم تنفيذ نحو ٧ فنادق جاهزة للتشغيل ومباني شاليهات فندقية بسعة نحو 1700وحدة فندقية في مراحل مختلفة من التنفيذ للمشروع، وجارٍ تنفيذ ٣ فنادق بإجمالي وحدات فندقية نحو ٣٠٠ وحدة فندقية.

كما تم رصد الموقف الحالي والتشديد على ضغط المعدلات الزمنية وفق محضر التنسيق الذي تم بين الجهاز والشركة لإسراع المعدلات لبرنامج التنفيذ طبقاً للمدة الزمنية المتاحة للمشروع.