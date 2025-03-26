شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكان :بدء تنفيذ 494 وحدة سكنية ضمن مشروع "ديارنا" للإسكان المتوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تابع المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، سير العمل والموقف التنفيذي للمشروعات السكنية بمدينة أكتوبر الجديدة، والتي شملت البدء في تنفيذ المشروع السكني الجديد "ديارنا" بجانب الآلاف من الوحدات السكنية التي تم وجارٍ تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين".

ووجه المهندس شريف الشربيني، بمواصلة المتابعة المستمرة للموقف التنفيذي للوحدات السكنية والأعمال الجاري تنفيذها بمواقع العمل، لتلبية الطلب المتزايد على السكن، بجانب مراعاة تنفيذ الأعمال بالجودة المطلوبة.

وفي هذا الإطار، أعلن المهندس محمد عبدالمقصود، رئيس جهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة، أنه تم البدء في تنفيذ 494 وحدة سكنية ضمن مشروع "ديارنا" للإسكان المتوسط بالمدينة، استجابةً للطلب المتزايد على الإسكان بمدينة أكتوبر الجديدة.

وأشار رئيس جهاز مدينة أكتوبر الجديدة، إلى أنه تم تكثيف معدلات تنفيذ أعمال البناء في مشروعات الإسكان بالمدينة، موضحاً أنه تم وجار العمل على تنفيذ 90 ألف وحدة سكنية بمنطقة غرب المطار، موزعة على 3 قطاعات (أ – ب - ج) على مساحة 2800 فدان، بالإضافة إلى 14 ألف وحدة جديدة ضمن مشروع الإسكان الأخضر، بإجمالي تكلفة 60 مليار جنيه للمشروعات السكنية، فيما بلغت تكلفة مشروعات البنية التحتية 17 مليار جنيه.

وفي هذا السياق، تفقد المهندس محمود مراد، نائب رئيس جهاز المدينة، مواقع العمل برفقة الإدارات التنفيذية وجهات الإشراف، لمتابعة أعمال الحفر وصب الأساسات لمشروع "ديارنا"، وأعمال الهيكل الخرساني لعمارات الإسكان الأخضر، إلى جانب تشطيب واجهات المرحلة السادسة من وحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" محور منخفضي الدخل.



كما تم التأكد من تقدم أعمال شبكات المياه والصرف والطرق وفق الخطة الزمنية المحددة لضمان تسليم الوحدات في المواعيد المقررة.

وشدد المهندس محمد عبدالمقصود، على ضرورة تكثيف الجهود من قبل الإدارات التنفيذية والشركات المنفذة، وإزالة أي معوقات قد تؤثر على سير العمل، مع التأكيد على المتابعة الدورية الدقيقة لضمان تنفيذ المشروعات وفق أعلى معايير الجودة، بما يعكس رؤية الدولة في توفير سكن حديث ومتكامل الخدمات للمواطنين.