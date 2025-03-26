شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم يستهل تعاملاته على ارتفاع ملحوظ لعيار 21 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الذهب في مصر حالة من الارتفاع الكامل اليوم الأربعاء 26 مارس 2025، بحوالي 10 جنيهات فقط، وذلك بعد ارتفاع سعر الذهب في البورصة العالمية 3031 دولار للأونصة.

أسعار الذهب في مصر اليوم:

-عيار 24: 4903 جنيهات.

- عيار 21: 4290 جنيهًا.

- عيار 18: 3677 جنيهًا.

- عيار 14: 2860 جنيهًا.

- الجنيه الذهب: 34320 جنيهًا

ويظل الذهب يحتفظ بجاذبيته كملاذ آمن للادخار والاستثمار في مصر، خاصة في فترات التقلبات الاقتصادية، ينصح المتعاملون في السوق بضرورة متابعة التطورات اليومية لاسعار الذهب عالميًا ومحليًا قبل اتخاذ قرارات الشراء أو البيع.

أعلن مجلس الذهب العالمي عن ارتفاع التدفقات النقدية إلى صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب خلال الأسبوع المنتهي في 21 مارس، لتصل إلى 31.3 طن ذهب وذلك بقيادة صناديق الاستثمار في أمريكا الشمالية التي شهدت تدفقات بقيمة 31.2 طن.

الرئيس دونالد ترامب كشف عن فرض رسوم جمركية على السيارات، مشيرًا إلى أن الرسوم التي هدد بفرضها لن تفرض جميعها في 2 أبريل، وهي خطوة اعتبرتها الأسواق مؤشرًا على مرونة في مسألة التعريفات الجمركية التي تسببت في ارباك الأسواق خلال الأسابيع الأخيرة.