شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أرباح «نت وركرس» 15.5% إلى 30.88 مليون ريال في 2024 والان نبدء بالتفاصيل



ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، يعود سبب الانخفاض في صافي الربح إلى الخسارة الناتجة عن العمليات المتوقفة لشركة تابعة، إضافة إلى الخسائر الائتمانية المتوقعة ومخصصات للذمم المدينة التجارية.

وأدى انخفاض صافي الربح إلى انخفاض ربحية السهم إلى 5.2 ريال مقارنة بـ 6.1 ريال للعام السابق. توزيع أرباح نقدية وافق مجلس الإدارة، أمس، على توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من العام المالي 2024 م.

ويبلغ إجمالي المبلغ الموزع 14.1 مليون ريال، فيما يبلغ عدد الأسهم المستحقة للأرباح 6 ملايين سهم.

وتبلغ حصة السهم من التوزيع 2.35 ريال، فيما تبلغ نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 23.5%.

وسيكون تاريخ الأحقية 1446-09-27 الموافق 2025-03-27، فيما سيكون تاريخ التوزيع 1446-10-12 الموافق 2025-04-10. تعيين رئيس تنفيذي جديد وقرر مجلس الإدارة، أمس:

1- الموافقة على إنهاء عقد العمل الخاص بالرئيس التنفيذي رائد عبدالعزيز عرفة بالتراضي وذلك من منصبه (كرئيس تنفيذي لشركة نت وركرس السعودية للخدمات)، وذلك اعتباراً من تاريخ 30- 04- 2025م.

2- قرر مجلس الإدارة الموافقة على تعيين عمر عبدالله الجريفاني (كرئيس تنفيذي) في شركة نت وركرس السعودية للخدمات، اعتباراً من تاريخ 01- 05- 2025م.

الدمام - شريف احمد - انخفض صافي ربح شركة نت وركرس السعودية للخدمات في عام 2024 بنسبة 15.5% إلى 30.88 مليون ريال، مقابل 36.55 مليون ريال في 2023.ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، يعود سبب الانخفاض في صافي الربح إلى الخسارة الناتجة عن العمليات المتوقفة لشركة تابعة، إضافة إلى الخسائر الائتمانية المتوقعة ومخصصات للذمم المدينة التجارية.وأدى انخفاض صافي الربح إلى انخفاض ربحية السهم إلى 5.2 ريال مقارنة بـ 6.1 ريال للعام السابق.وافق مجلس الإدارة، أمس، على توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من العام المالي 2024 م.ويبلغ إجمالي المبلغ الموزع 14.1 مليون ريال، فيما يبلغ عدد الأسهم المستحقة للأرباح 6 ملايين سهم.وتبلغ حصة السهم من التوزيع 2.35 ريال، فيما تبلغ نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 23.5%.وسيكون تاريخ الأحقية 1446-09-27 الموافق 2025-03-27، فيما سيكون تاريخ التوزيع 1446-10-12 الموافق 2025-04-10.وقرر مجلس الإدارة، أمس:1- الموافقة على إنهاء عقد العمل الخاص بالرئيس التنفيذي رائد عبدالعزيز عرفة بالتراضي وذلك من منصبه (كرئيس تنفيذي لشركة نت وركرس السعودية للخدمات)، وذلك اعتباراً من تاريخ 30- 04- 2025م.2- قرر مجلس الإدارة الموافقة على تعيين عمر عبدالله الجريفاني (كرئيس تنفيذي) في شركة نت وركرس السعودية للخدمات، اعتباراً من تاريخ 01- 05- 2025م.