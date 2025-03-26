الاقتصاد

انخفاض أرباح «الرعاية المستقبلية» إلى 9.8 مليون ريال في 2024

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

انخفاض أرباح «الرعاية المستقبلية» إلى 9.8 مليون ريال في 2024

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الدمام - شريف احمد - انخفض صافي ربح شركة الرعاية المستقبلية التجارية في عام 2024 بنسبة 27.9% إلى 9.8 مليون ريال، مقابل 13.6 مليون ريال في 2023.
ووفقا لبيان الشركة على تداول ، يعود الانخفاض بسبب الزيادة في المصاريف بنسبة 17.98%، نتيجة التوسع في الخدمات المقدمة بالفروع القائمة وإضافة خدمات طبية جديدة.
وتضمنت أسباب انخفاض صافي الربح في 2024: الزيادة في المصاريف التشغيلية.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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