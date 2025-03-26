شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أرباح «الرعاية المستقبلية» إلى 9.8 مليون ريال في 2024 والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - انخفض صافي ربح شركة الرعاية المستقبلية التجارية في عام 2024 بنسبة 27.9% إلى 9.8 مليون ريال، مقابل 13.6 مليون ريال في 2023.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، يعود الانخفاض بسبب الزيادة في المصاريف بنسبة 17.98%، نتيجة التوسع في الخدمات المقدمة بالفروع القائمة وإضافة خدمات طبية جديدة.
وتضمنت أسباب انخفاض صافي الربح في 2024: الزيادة في المصاريف التشغيلية.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، يعود الانخفاض بسبب الزيادة في المصاريف بنسبة 17.98%، نتيجة التوسع في الخدمات المقدمة بالفروع القائمة وإضافة خدمات طبية جديدة.
وتضمنت أسباب انخفاض صافي الربح في 2024: الزيادة في المصاريف التشغيلية.