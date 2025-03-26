شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح «فاد العالمية» تقفز 1559% إلى 4.3 مليون ريال في 2024 والان نبدء بالتفاصيل



ووفقا لبيان الشركة على تداول

وتضمنت الأسباب: انخفاض تكاليف التمويل وعكس مخصصات المخزون. الدمام - شريف احمد - قفزت أرباح شركة فاد العالمية بنسبة 1559% في عام 2024 إلى 4.3 مليون ريال، مقابل 261.5 ألف ريال في 2023.ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية ، يعود سبب زيادة صافي الربح بشكل رئيسي هو انخفاض المصاريف العمومية والإدارية، وعكس انخفاض قيمة الموجودات المالية.وتضمنت الأسباب: انخفاض تكاليف التمويل وعكس مخصصات المخزون.