الاقتصاد

أرباح «فاد العالمية» تقفز 1559% إلى 4.3 مليون ريال في 2024

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

أرباح «فاد العالمية» تقفز 1559% إلى 4.3 مليون ريال في 2024

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الدمام - شريف احمد - قفزت أرباح شركة فاد العالمية بنسبة 1559% في عام 2024 إلى 4.3 مليون ريال، مقابل 261.5 ألف ريال في 2023.
ووفقا لبيان الشركة على تداول ، يعود سبب زيادة صافي الربح بشكل رئيسي هو انخفاض المصاريف العمومية والإدارية، وعكس انخفاض قيمة الموجودات المالية.
وتضمنت الأسباب: انخفاض تكاليف التمويل وعكس مخصصات المخزون.
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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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