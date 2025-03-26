شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح «فاد العالمية» تقفز 1559% إلى 4.3 مليون ريال في 2024 والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - قفزت أرباح شركة فاد العالمية بنسبة 1559% في عام 2024 إلى 4.3 مليون ريال، مقابل 261.5 ألف ريال في 2023.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، يعود سبب زيادة صافي الربح بشكل رئيسي هو انخفاض المصاريف العمومية والإدارية، وعكس انخفاض قيمة الموجودات المالية.
وتضمنت الأسباب: انخفاض تكاليف التمويل وعكس مخصصات المخزون.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، يعود سبب زيادة صافي الربح بشكل رئيسي هو انخفاض المصاريف العمومية والإدارية، وعكس انخفاض قيمة الموجودات المالية.
وتضمنت الأسباب: انخفاض تكاليف التمويل وعكس مخصصات المخزون.