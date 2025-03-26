شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أرباح «ريال للاستثمار» إلى 16.4 مليون ريال في 2024 والان نبدء بالتفاصيل



ووفقا لبيان الشركة على تداول

وأسهم انخفاض الإيرادات الأخرى بمقدار 2.5 مليون ريال في تراجع الربحية الإجمالية.

وأوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية 2024م.

ويقدر إجمالي المبلغ الموزع بـ4 ملايين ريال، فيما يبلغ عدد الأسهم المستحقة للأرباح 8 ملايين سهم.

وتبلغ حصة السهم من التوزيع 0.5 ريال، فيما تبلغ نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 5%.

وستكون أحقية توزيعات الأرباح للمساهمين المالكين لأسهم الشركة في نهاية اليوم المحدد للاستحقاق يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة (والتي سيتم الإعلان عنها لاحقاً)، والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع)، وسيعلن تاريخ التوزيع لاحقا. الدمام - شريف احمد - انخفضت أرباح شركة ريال للاستثمار والتنمية في عام 2024 بنسبة 10.2% إلى 16.4 مليون ريال، مقابل 18.2 مليون ريال في 2023.ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية ، يعود سبب الانخفاض إلى ارتفاع تكاليف التمويل، التي بلغت 23.2 مليون ريال نتيجة لزيادة الاقتراض والالتزامات المتعلقة بعقود الإيجار.وأسهم انخفاض الإيرادات الأخرى بمقدار 2.5 مليون ريال في تراجع الربحية الإجمالية.وأوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية 2024م.ويقدر إجمالي المبلغ الموزع بـ4 ملايين ريال، فيما يبلغ عدد الأسهم المستحقة للأرباح 8 ملايين سهم.وتبلغ حصة السهم من التوزيع 0.5 ريال، فيما تبلغ نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 5%.وستكون أحقية توزيعات الأرباح للمساهمين المالكين لأسهم الشركة في نهاية اليوم المحدد للاستحقاق يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة (والتي سيتم الإعلان عنها لاحقاً)، والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع)، وسيعلن تاريخ التوزيع لاحقا.