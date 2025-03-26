شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس إدارة «الصناعات الجيرية» يوصي بزيادة رأس المال بنسبة 5% والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أوصى مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات الجيرية (الصناعات الجيرية)، أمس، للجمعية العامة غير العادية للشركة بزيادة رأس المال.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن زيادة رأس المال ستكون بنسبة 5٪ وذلك عن طريق منح أسهم مجانية لمساهمي الشركة برسملة قدرها 11 مليون ريال من الأرباح المبقاة.
ويبلغ رأس المال قبل الزيادة 220 مليون ريال، وبعد الزيادة 231 مليون ريال، فيما يبلغ عدد الأسهم قبل الزيادة 22000000، وبعد الزيادة 23100000.
ووفقا للشركة تعود أسباب الزيادة لمواكبة نمو الشركة وتوسع أعمالها وتقوية مركزها المالي.
وأضافت أن عدد الأسهم الممنوحة لكل سهم: سهم منحة لكل 20 سهم مملوك.
وسيكون تاريخ الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الجمعية العامة غير العادية للشركة (والذي سيتم تحديده لاحقاً) والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية.
وفي حال وجود كسور أسهم، يتم تجميع الكسور في محفظة واحدة لجميع المساهمين ليتم بيعها بسعر السوق، ثم يتم توزيع المبلغ بين المساهمين المستحقين بالتناسب حسب نسبة الملكية خلال مدة لا تتجاوز 30 يوما من تاريخ تحديد الأسهم المستحقة لكل مساهم.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن زيادة رأس المال ستكون بنسبة 5٪ وذلك عن طريق منح أسهم مجانية لمساهمي الشركة برسملة قدرها 11 مليون ريال من الأرباح المبقاة.
ويبلغ رأس المال قبل الزيادة 220 مليون ريال، وبعد الزيادة 231 مليون ريال، فيما يبلغ عدد الأسهم قبل الزيادة 22000000، وبعد الزيادة 23100000.
ووفقا للشركة تعود أسباب الزيادة لمواكبة نمو الشركة وتوسع أعمالها وتقوية مركزها المالي.
وأضافت أن عدد الأسهم الممنوحة لكل سهم: سهم منحة لكل 20 سهم مملوك.
وسيكون تاريخ الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الجمعية العامة غير العادية للشركة (والذي سيتم تحديده لاحقاً) والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية.
وفي حال وجود كسور أسهم، يتم تجميع الكسور في محفظة واحدة لجميع المساهمين ليتم بيعها بسعر السوق، ثم يتم توزيع المبلغ بين المساهمين المستحقين بالتناسب حسب نسبة الملكية خلال مدة لا تتجاوز 30 يوما من تاريخ تحديد الأسهم المستحقة لكل مساهم.