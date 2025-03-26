شكرا لقرائتكم خبر عن «توبي»: ترسية مشروع مع «المسار الرياضي» بـ19.9 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة العرض المتقن للخدمات التجارية (توبي) ترسية مشروع التشغيل والصيانة للأنظمة التقنية للمنطقة الأولى والخامسة من مشروع المسار الرياضي، أمس.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن ترسية المشروع مع مؤسسة المسار الرياضي، بأسلوب الاتفاقية الإطارية والتي يبلغ سقفها المالي مبلغا وقدره 19.9 مليون ريال شاملا ضريبة القيمة المضافة.
وأضافت أن التاريخ المتوقع لتوقيع العقد 1446-12-05 الموافق 2025-06-01.
ويهدف المشروع الى تقديم خطة صيانة وتشغيل مفصلة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع لسبعة أنظمة أساسية وبنى تحتية للشبكة في المنطقة الأولى والخامسة من المشروع، والأنظمة المشمولة بالاتفاقية هي:
• نظام الإذاعة العامة والإنذار الصوتي.
• تلفزيون الدائرة المغلقة (أو أنظمة المراقبة التلفزيونية).
• نظام التحكم في الوصول.
• نظام التحكم الإشرافي وتحصيل البيانات (سكادا).
• أنظمة التوجيه والإرشاد (أو أنظمة الملاحة الداخلية).
• نظام التحكم في الإضاءة.
• نظام بافيجن (أو نظام توليد الطاقة من الخطوات).
المخرجات:
• ضمان التشغيل المستمر للأنظمة التقنية مثل (تلفزيون الدائرة المغلقة، نظام الإذاعة العامة والإنذار الصوتي، نظام التحكم في الوصول، نظام التحكم الإشرافي وتحصيل البيانات، وأنظمة الإضاءة) وتقنيات أخرى لمؤسسة المسار الرياضي.
• تعزيز الأمن والكفاءة التشغيلية من خلال الصيانة الوقائية والتصحيحية.
• الإشراف والإدارة الفعالة لجميع الأنظمة لضمان طول عمرها وأدائها.
• تقديم الدعم الفني المستمر للمستخدمين وضمان الامتثال للمعايير التقنية والأمنية.
• إنشاء إطار تقني مرن وقابل للتكيف يمكن تعديله وتطويره بما يتماشى مع التطورات التكنولوجية.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن ترسية المشروع مع مؤسسة المسار الرياضي، بأسلوب الاتفاقية الإطارية والتي يبلغ سقفها المالي مبلغا وقدره 19.9 مليون ريال شاملا ضريبة القيمة المضافة.
وأضافت أن التاريخ المتوقع لتوقيع العقد 1446-12-05 الموافق 2025-06-01.
ويهدف المشروع الى تقديم خطة صيانة وتشغيل مفصلة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع لسبعة أنظمة أساسية وبنى تحتية للشبكة في المنطقة الأولى والخامسة من المشروع، والأنظمة المشمولة بالاتفاقية هي:
• نظام الإذاعة العامة والإنذار الصوتي.
• تلفزيون الدائرة المغلقة (أو أنظمة المراقبة التلفزيونية).
• نظام التحكم في الوصول.
• نظام التحكم الإشرافي وتحصيل البيانات (سكادا).
• أنظمة التوجيه والإرشاد (أو أنظمة الملاحة الداخلية).
• نظام التحكم في الإضاءة.
• نظام بافيجن (أو نظام توليد الطاقة من الخطوات).
المخرجات:
• ضمان التشغيل المستمر للأنظمة التقنية مثل (تلفزيون الدائرة المغلقة، نظام الإذاعة العامة والإنذار الصوتي، نظام التحكم في الوصول، نظام التحكم الإشرافي وتحصيل البيانات، وأنظمة الإضاءة) وتقنيات أخرى لمؤسسة المسار الرياضي.
• تعزيز الأمن والكفاءة التشغيلية من خلال الصيانة الوقائية والتصحيحية.
• الإشراف والإدارة الفعالة لجميع الأنظمة لضمان طول عمرها وأدائها.
• تقديم الدعم الفني المستمر للمستخدمين وضمان الامتثال للمعايير التقنية والأمنية.
• إنشاء إطار تقني مرن وقابل للتكيف يمكن تعديله وتطويره بما يتماشى مع التطورات التكنولوجية.