شكرا لقرائتكم خبر عن «مدينة المعرفة» تحصل على تمويل من «السعودي للاستثمار» بـ150 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل



وقالت الشركة في بيان على تداول

وأضافت أن التمويل بهدف تمويل رأس المال العامل (تمويل شركة) واستخدامه لتنفيذ إستراتيجية الشركة.

وأشارت إلى أن الضمانات المقدمة مقابل التمويل: رهن قطع أراضي بالإضافة إلى سندات لأمر.

الدمام - شريف احمد - حصلت شركة مدينة المعرفة الاقتصادية، أمس، على تمويل متوافق مع أحكام الشريعة الاسلامية من البنك السعودي للاستثمار.وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية : إن قيمة 150 مليون ريال، فيما تبلغ مدة التمويل 4.5 سنة.وأضافت أن التمويل بهدف تمويل رأس المال العامل (تمويل شركة) واستخدامه لتنفيذ إستراتيجية الشركة.وأشارت إلى أن الضمانات المقدمة مقابل التمويل: رهن قطع أراضي بالإضافة إلى سندات لأمر.