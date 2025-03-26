شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب هانى الحوتىالأربعاء، 26 مارس 2025 10:25 ص
استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على هبوط.
ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.07% ليصل إلى مستوى 31785 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.08% ليصل إلى مستوى 39495 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.26% ليصل إلى مستوى 14006 نقطة.
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.52% ليصل إلى مستوى 8936 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.4% ليصل إلى مستوى 12326 نقطة.
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