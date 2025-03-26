الاقتصاد

استقرار سعر الجنيه الاسترليني اليوم الأربعاء 26-3-2025

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استقرار سعر الجنيه الاسترليني اليوم الأربعاء 26-3-2025

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القاهرة - سامية سيد - كتبت أسماء أمين

الأربعاء، 26 مارس 2025 10:02 ص

استقر سعر الجنيه الإسترليني بالبنوك المصرية العاملة فى المصرى اليوم الأربعاء 26-3-2025، ليسجل فى البنك المركزي 65.39  جنيه للشراء، و65.58 جنيه للبيع، وسجل فى البنك الأهلى المصرى سعر 65.18 جنيه للشراء، 65.60 جنيه للبيع.

وينشر ”الخليج 365”، سعر الجنيه الاسترليني فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، ويتم عمل تحديثا فوريًا للأسعار حال تغيرها، ما يتيح للمستخدمين مقارنة الأسعار بين البنوك المختلفة واختيار أفضل العروض السعرية الخاصة بسعر الجنيه الإسترليني.

وسجل سعر الجنيه الاسترليني فى البنوك كالتالى:

سعر الجنيه الاسترليني فى البنك الأهلى المصرى

65.18 جنيه للشراء.
65.60 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى بنك مصر

65.22 جنيه للشراء.
65.60 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى بنك الإسكندرية

65.26 جنيه للشراء.
65.54 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى البنك التجارى الدولى

65.18 جنيه للشراء.
65.57 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى بنك القاهرة

65.30 جنيه للشراء.
65.59 جنيه للبيع.
 

سعر الجنيه الاسترليني فى مصرف أبو ظبى الإسلامي

65.28 جنيه للشراء.
65.53 جنيه للبيع.


 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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