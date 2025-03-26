شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الأربعاء 26-3-2025 امام الجنيه المصرى فى بداية تعاملات البنوك والان مع تفاصيل الخبر

سجل سعر الدولار اليوم الأربعاء 26-3-2025 أمام الجنيه المصري فى بداية تعاملات بالبنوك المصرية، بالبنك المركزي المصري 50.51 جنيه للشراء و50.64 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار اليوم الأربعاء، بالبنك الأهلى المصرى 50.52 جنيه للشراء و50.62 جنيه للبيع، فى بنك مصر 50.52 جنيه للشراء و50.62 جنيه للبيع وفي بنك القاهرة سجل جنيه للشراء و50.52 جنيه 50.62 للبيع، كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 50.52 جنيه للشراء و 50.62 جنيه للبيع

وسجل سعر الدولار فى بداية التعاملات اليوم الأربعاء بالبنوك المصرية كالاتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.52 جنيه للشراء.

50.62 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

50.52 جنيه للشراء.

50.62 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.52 جنيه للشراء.

50.62 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

50.52 جنيه للشراء.

50.62 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.52 جنيه للشراء.

50.62 جنيه للبيع.



