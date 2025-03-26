شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الأربعاء 26-3-2025 امام الجنيه المصرى فى بداية تعاملات البنوك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت رحمة رمضانالأربعاء، 26 مارس 2025 10:00 ص
سجل سعر الدولار اليوم الأربعاء 26-3-2025 أمام الجنيه المصري فى بداية تعاملات بالبنوك المصرية، بالبنك المركزي المصري 50.51 جنيه للشراء و50.64 جنيه للبيع.
وسجل سعر الدولار اليوم الأربعاء، بالبنك الأهلى المصرى 50.52 جنيه للشراء و50.62 جنيه للبيع، فى بنك مصر 50.52 جنيه للشراء و50.62 جنيه للبيع وفي بنك القاهرة سجل جنيه للشراء و50.52 جنيه 50.62 للبيع، كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 50.52 جنيه للشراء و 50.62 جنيه للبيع
وسجل سعر الدولار فى بداية التعاملات اليوم الأربعاء بالبنوك المصرية كالاتى:سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
50.52 جنيه للشراء.
50.62 جنيه للبيع.
50.52 جنيه للشراء.
50.62 جنيه للبيع.
50.52 جنيه للشراء.
50.62 جنيه للبيع.
50.52 جنيه للشراء.
50.62 جنيه للبيع.
50.52 جنيه للشراء.
50.62 جنيه للبيع.
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