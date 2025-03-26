شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الأربعاء 26-3-2025 فى البحرين عيار 24 بـ 36.475 دينار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء فى البحرين تراجعا طفيفا مقارنة بأسعار امس ، حيث سجل عيار 24 سعر 36.475 ريال وسط تقلبات الأسواق العالمية وحركة العرض والطلب وننشر تفاصيل الأسعار المحدثة لكل العيارات فى هذا التقرير .



أسعار الذهب في البحرين

-عيار 24 سجل 36.475 دينار

-عيار 22 سجل 33.425 دينار

-عيار 21 سجل 31.900 دينار

-عيار 18 سجل 27.350 دينار

-عيار 14 سجل 21.275 دينار

-عيار 12 سجل 18.225 دينار

-الاونصة 1134.275 دينار

-الجنيه الذهب 255.275 دينار

-الأونصة بالدولار 3016.68 دولار



وصرح ترامب يوم بأن الرسوم الجمركية على السيارات قادمة قريباً، لكنه أشار إلى أن بعض التعريفات التي هدد بفرضها قد لا تُطبق في الثاني من أبريل، وهي إشارة فسرتها وول ستريت على أنها مرونة في موقفه، بعدما تسببت هذه السياسات في اضطرابات في الأسواق لأسابيع.

ويظل سعر الذهب في دول الخليج متأثرا بحركة الأسعار العالمية، حيث تلعب عوامل مثل سعر الدولار، والسياسات النقدية، والتوترات الجيوسياسية دورًا رئيسيًا في تحديد قيمته. لذا، ينصح المستثمرون والمستهلكون بمتابعة المستجدات الاقتصادية العالمية عن كثب لاتخاذ قرارات مالية أكثر وعيًا، خاصة في ظل التذبذبات المستمرة التي يشهدها المعدن النفيس.