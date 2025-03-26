الاقتصاد

تعرف على مواعيد عمل البنوك فى رمضان 2025

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تعرف على مواعيد عمل البنوك فى رمضان 2025

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القاهرة - سامية سيد - كتب - أحمد يعقوب

الأربعاء، 26 مارس 2025 09:55 ص

تعمل البنوك العاملة فى السوق المحلية المصرية وعددها 37 بنكا، فى شهر رمضان المبارك 2025 لمدة 4 ساعات يومياً.

ويعمل البنك الأهلى المصرى وبنك مصر بالنسبة للجمهور من التاسعة والنصف صباحًا إلى الواحدة والنصف بعد الظهر.

وأعلن البنك المركزى المصرى، أن مواعيد عمل البنوك فى شهر رمضان المبارك لعام 2025 ستكون لمدة 4 ساعات يوميا، حيث من المقرر أن تمتد ساعات العمل بالنسبة للجمهور من التاسعة والنصف صباحًا إلى الواحدة والنصف بعد الظهر.

وبالنسبة للموظفين العاملين بالبنوك، من المقرر أن تبدأ البنوك عملها فى التاسعة صباحًا إلى الثانية بعد الظهر.

 

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