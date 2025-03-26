شكرا لقرائتكم خبر عن البترول: بتروجت تتعاقد على أعمال جديدة بقيمة 112 مليار جنيه فى 2024 والان مع تفاصيل الخبر

- وزير البترول والثروة خلال الجمعية العامة لشركة بتروجت: - نستهدف توسيع أنشطة بتروجت خارج مصر من خلال الترويج الدولى لقدراتها - استثمار قدرات بتروجت لزيادة مشاركتها في المشروعات القومية - المهندس وليد لطفي رئيس شركة بتروجت: التعاقد على حجم أعمال جديد بقيمة 112 مليار جنيه فى 2024 - بتروجت تبدأ إنشاء مراكز تصنيع مصرية للمعدات المتخصصة في الجزائر والمملكة العربية السعودية

أكد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية على الدور المحوري الذي تلعبه شركة بتروجت في تنفيذ مشروعات الطاقة والبنية التحتية ، داخل مصر و خارجها ، وشدد الوزير خلال الجمعية العامة للشركة على أهمية الترويج لتوسيع أنشطة الشركة في الأسواق الخارجية، مشيرا إلى أنه وجه بسرعة التنسيق مع وزارة الخارجية لعقد لقاءات موسعة مع عدد من البعثات الدبلوماسية للدول بالقاهرة بهدف إبراز قدرات شركة بتروجت وخبراتها الواسعة في تنفيذ المشروعات الكبرى وكذلك الترويج للشركة من خلال علاقات التعاون مع منظمة منتجى البترول الافارقة، مما يتيح لها الاستفادة المثلى مما تملكه من طاقات و خبرات متنوعة ويعزز تواجدها إقليميا و دولياً .



كما أشار الوزير خلال الجمعية إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها شركة بتروجت في تنفيذ المشروعات القومية للدولة المصرية، مؤكداً العمل على استثمار قدرات الشركة التى تمتلك 42 الف عامل مؤهل وقدرات فنية و تكنولوجية وتصنيعية ضخمة لتعزيز مشاركتها في المشروعات القومية المستقبلية. وأوضح الوزير أن بتروجت قد توسعت مؤخراً في مجالات حيوية مثل إنشاء محطات تحلية مياه البحر ومشروعات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر.



وجه الوزير الشكر لإدارة الشركة والعاملين فى فروع الشركة الداخلية والخارجية على المجهودات الكبيرة فى تنفيذ المشروعات والتى صنعت من بتروجت علامة تجارية معروفة فى مجالها اقليمياً ودولياً ، كما اعرب عن تقديره لحرصهم على الالتزام بضوابط السلامة والصحة المهنية وتعزيز الاستدامة البيئية وخفض البصمة الكربونية والذى تتجسد اهميته فى المقام الاول فى الحفاظ على الارواح والبيئة المحيطة علاوة على كونه عنصر هام لدعم القدرة التنافسية للشركة فى كافة الاسواق استنادا الى سمعتها المعروفة بالجودة والحفاظ على السلامة فى مواقع العمل.



وأشاد الوزير بالتقدم الكبير الذى تم إحرازه على عدة مستويات سواء فى عقد شراكات خارجية لتوسيع حجم الأعمال في الدول العربية او تطوير مراكز تصنيع الشركة و قدراتها التصنيعية أو فى مجالى التدريب والتأهيل للعنصر البشرى والتوسع فى التطبيقات الرقمية المتقدمة لإدارة ومتابعة الأعمال والذى حققت فيه بتروجت خطوات سبّاقة ، موجها فى فى هذا الإطار بأهمية وضع آليات جديدة للتدريب داخل القطاع على الذكاء الاصطناعى والنظم التكنولوجية والرقمية المستحدثة.

واستعرض المهندس وليد لطفي رئيس شركة بتروجت أهم الأنشطة ونتائج الأعمال خلال عام 2024 للشركة التي يوافق العام الحالي ذكرى مرور 50 عاما على تأسيسها عام 1975، موضحا ان اعمال الشركة تأتى ترجمة لمحاور خطتها الاستراتيجية 2022-2026.

وأشار لطفى إلى تنفيذ الشركة لأعمال إنشاء 265 مشروعا خلال 2024 بحجم أعمال أكثر من 80 مليار جنيه ، فيما نجحت الشركة في الحصول علي حجم أعمال وتعاقدات جديدة لتنفيذ وإنشاء المشروعات بقيمة 112 مليار جنيه 60% منها خارج مصر، ليصل إجمالى حجم أعمالها الممتد حتي عام 2028 إلى 215 مليار جنيه، كما حققت أكثر من 14 مليار جنيه صافى ربح خلال العام، وسجلت أكثر من 193 مليون ساعة عمل آمنة فى مؤشر علي التزامها بأعلي معايير السلامة والصحة المهنية.

وأشار إلى ما قامت به من خطوات لتنمية حجم أعمالها خارجيا من خلال التعاون مع عملاء جدد وعقد شراكات جديدة في كل من السعودية وليبيا والأردن والإمارات والكويت، واستهداف مشروعات صناعية مختلفة بالعراق والإمارات السعودية والجزائر وسلطنة عمان والكويت، كما استهدفت أسواق خارجية جديدة غير تقليدية للعمل فيها مثل موزمبيق وأنجولا والكونغو وكرواتيا وغيرها.



كما أشار إلي تنويع مجالات عمل بتروجت بالدخول في تنفيذ مشروعات محطات تحلية مياه البحر ، والهيدروجين الاخضر و مشروعات الطاقة الشمسية، والتعاون مع شركات عالمية جديدة في تنفيذ أنماط جديدة من المشروعات المتخصصة.



ونوه لطفي عن بدء إجراءات إنشاء شركة مشتركة بالجزائر مرة لبتروجت مع مؤسسة سوناطراك لتصنيع المعدات الإستاتيكية، حيث سيتم إقامة أول مركز تصنيع من نوعه في الجزائر لهذا النوع من المعدات باستثمارات مصرية جزائرية و كثمرة للتعاون بين وزارتي البترول والطاقة في البلدين، فضلاً عن الاعداد لإقامة مركز تصنيع لبتروجت في المملكة العربية السعودية بمدينة الملك سلمان للطاقة في إطار التعاون مع مؤسسة ارامكو السعودية.

وأضاف أن بتروجت استكملت بنجاح خطتها لتطوير مراكز التصنيع المحلي التابعة لها في مصر لتعظيم المكون المحلي للمشروعات وتقليل الاستيراد ، حيث تم إدخال تقنيات وأجهزة تصنيع جديدة ساعدت علي زيادة التنوع في تصنيع معدات بأنواع و احجام مختلفة ، وتم تدشين مركز تصنيع اسيوط ، كما تم البدء في إقامة مراكز تصنيع بمنطقة التبين ومنطقة العلمين الجديدة لتغطية احتياجات المشروعات الصناعية والتنموية التي يتم إقامتها ومشروع محطة الضبعة النووية .

كما تم خلال اعمال الجمعية عرض جهود تطوير العنصر البشري و ادخال منظومات رقمية جديدة مستحدثة لإدارة ومتابعة المشروعات بكفاءة ، علاوة علي جهود تعزيز الاستدامة البيئية و خفض البصمة الكربونية بما له من مردود مهم علي تعزيز تنافسية الشركة الفترة المقبلة.

حضر أعمال الجمعية المهندس صلاح عبد الكريم الرئيس التنفيذي لهيئة البترول والمهندس اشرف بهاء رئيس شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول والمهندس معتز عاطف وكيل الوزارة لمكتب الوزير والمكتب الفني والمتحدث الرسمي للوزارة والمهندس أحمد الخليفة نائب رئيس هيئة البترول للتخطيط والمشروعات والمهندس خالد البدري وكيل الوزارة للمشروعات والاستاذ احمد راندي رئيس الإدارة المركزية للإتصالات بالوزارة والمحاسب اشرف قطب وكيل الوزارة للشئون المالية والاقتصادية ورؤساء شركات انبي و جاسكو وبتروبل و خالدة وقيادات شركة بتروجت والمحاسبة مني ثابت وكيل الوزارة بالجهاز المركزي للمحاسبات.



