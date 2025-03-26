كل ما تريد معرفته عن سعر الذهب اليوم

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القاهرة - سامية سيد - كشفت شعبة المعادن الثمينة في اتحاد الصناعات تطورات أسعار الذهب في مصر، مع تسجيل حالة من الاستقرار الكامل اليوم الأربعاء 26 مارس 2025، حيث لم تشهد أى تغييرات ملحوظة مقارنة بالأيام السابقة.

وجاءت أسعار الذهب اليوم على النحو التالي:

- عيار 24: 4891 جنيهًا.

- عيار 21: 4280 جنيهًا.

- عيار 18: 3669 جنيهًا.

- عيار 14: 2853 جنيهًا.

- الجنيه الذهب: 34240 جنيهًا.

صرح رافائيل بوستيك رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا بأنه يتوقع تباطؤًا في وتيرة التضخم في الأشهر المقبلة، ونتيجةً لذلك يرى الآن أن البنك الفيدرالي سيخفض سعر الفائدة القياسي بمقدار ربع نقطة مئوية فقط بحلول نهاية عام 2025.



أيضاً من المتوقع أن تجذب الصناديق التي تستثمر في شركات تعدين الذهب أكبر تدفقات شهرية صافية لها منذ أكثر من عام في مارس، لأن الارتفاع في أسعار الذهب القياسية عملت على زيادة توقعات أرباح الشركات وبالتالي تزايد التدفقات النقدية.



أعلن مجلس الذهب العالمي عن ارتفاع التدفقات النقدية إلى صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب خلال الأسبوع المنتهي في 21 مارس، لتصل إلى 31.3 طن ذهب وذلك بقيادة صناديق الاستثمار في أمريكا الشمالية التي شهدت تدفقات بقيمة 31.2 طن.

الرئيس دونالد ترامب كشف عن فرض رسوم جمركية على السيارات، مشيرًا إلى أن الرسوم التي هدد بفرضها لن تفرض جميعها في 2 أبريل، وهي خطوة اعتبرتها الأسواق مؤشرًا على مرونة في مسألة التعريفات الجمركية التي تسببت في ارباك الأسواق خلال الأسابيع الأخيرة.



يذكر أن أسعار الذهب قد تراجعت عن مستوياتها القياسية الأخيرة هذا الأسبوع، مع تحسن شهية المخاطرة إثر تقارير تفيد بأن رسوم ترامب الجمركية ستكون أقل حدة مما كان متوقعاً. لكن ضعف الدولار حد من خسائر الذهب ليبقى قريباً من أعلى مستوياتها الأخيرة.



لكن الطلب على الملاذ الآمن ظل مرتفعاً نسبياً وسط حالة من عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية التي ستفرض بحلول الموعد النهائي الذي حدده ترامب في 2 أبريل. كما اتسم المستثمرون بالحذر قبل سلسلة من البيانات الاقتصادية الرئيسية هذا الأسبوع.



ستكون بيانات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي وهو مقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي محور الاهتمام هذا الأسبوع. ومن المقرر صدور البيانات يوم الجمعة حيث من المتوقع أن يظل تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي أعلى بكثير من هدف الاحتياطي الفيدرالي السنوي البالغ 2%.