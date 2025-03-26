شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر أسعار ورسوم التصوير التجارى داخل المتاحف والمواقع الأثرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يُتيح المجلس الأعلى للآثار التصوير الشخصي وغير التجاري (التذكاري) للمصريين والأجانب المقيمين والسائحين، بالهواتف المحمولة وكاميرات التصوير الفوتوغرافي التقليدية أو الرقمية والفيديو داخل كافة المتاحف والمواقع الأثرية المفتوحة للزيارة (مع عدم استخدام الفلاش فى المتاحف والأماكن المغلقة).

ويُقدم المجلس من خلال إدارة العلاقات الثقافية الخارجية، الخدمات التالية برسوم وضوابط:

* التصوير الفوتوغرافي وتصوير الفيديو التجاري والدعائي للتليفزيون والسينما بالمناطق الأثرية والمتاحف، وكذلك باقات يومية وأسبوعية وشهرية لهذا النوع من التصوير.

* التصوير الفوتوغرافي "فوتوسيشن" في جميع المناطق الأثرية المفتوحة للزيارة والمتاحف المسموح بها.

* تصوير الآثار فوتوغرافياً للباحثين والدارسين والصحفيين.

* تصوير الآثار الغارقة.

‎لرسوم خدمات التصوير بالمواقع الأثرية والمتاحف من خلال.



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