الاقتصاد

ننشر أسعار ورسوم التصوير التجارى داخل المتاحف والمواقع الأثرية

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القاهرة - سامية سيد - يُتيح المجلس الأعلى للآثار التصوير الشخصي وغير التجاري (التذكاري) للمصريين والأجانب المقيمين والسائحين، بالهواتف المحمولة وكاميرات التصوير الفوتوغرافي التقليدية أو الرقمية والفيديو داخل كافة المتاحف والمواقع الأثرية المفتوحة للزيارة (مع عدم استخدام الفلاش فى المتاحف والأماكن المغلقة).

 

ويُقدم المجلس من خلال إدارة العلاقات الثقافية الخارجية، الخدمات التالية برسوم وضوابط:
* التصوير الفوتوغرافي وتصوير الفيديو التجاري والدعائي للتليفزيون والسينما بالمناطق الأثرية والمتاحف، وكذلك باقات يومية وأسبوعية وشهرية لهذا النوع من التصوير.

* التصوير الفوتوغرافي "فوتوسيشن" في جميع المناطق الأثرية المفتوحة للزيارة والمتاحف المسموح بها.

*  تصوير الآثار فوتوغرافياً للباحثين والدارسين والصحفيين.

*  تصوير الآثار الغارقة.

‎لرسوم خدمات التصوير بالمواقع الأثرية والمتاحف من خلال.

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مقابل-خدمات-التصوير-بالمناطق-الا-ثرية-والمتاحف-6

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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