شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الأربعاء 26 -3-2025 فى قطر عيار 18 ب 264.75 ريال والان مع تفاصيل الخبر

استقرت أسعار الذهب اليوم الأربعاء في قطر، حيث سجل عيار24 سعر 353 ريال قطري، بينما بلغ عيار 21 حوالي 309 ريالات للجرام، و ينصح المستثمرون والمشترون بمتابعة التحديثات المستمرة للأسعار لضمان اتخاذ قرارات مدروسة تتماشى مع التحركات المستقبلية المحتملة في السوق.

أسعار الذهب اليوم في قطر

-عيار 24 سجل 353.00 ريال

-عيار 22 سجل 323.50 ريال

-عيار 21 سجل 309.00 ريال

-عيار 18 سجل 264.75 ريال

-عيار 14 سجل 206.00 ريال

-عيار 12 سجل 176.50 ريال

-الأونصة 10980.75 ريال

-الجنيه الذهب 2471.25 ريال

-الأونصة بالدولار 3016.68 دولار

وصرح ترامب يوم بأن الرسوم الجمركية على السيارات قادمة قريباً، لكنه أشار إلى أن بعض التعريفات التي هدد بفرضها قد لا تُطبق في الثاني من أبريل، وهي إشارة فسرتها وول ستريت على أنها مرونة في موقفه، بعدما تسببت هذه السياسات في اضطرابات في الأسواق لأسابيع.

ومن جانبه، قال رئيس الاحتياطى الفيدرالي في أتلانتا، رافائيل بوستيك، إنه يتوقع تباطؤاً في وتيرة تراجع التضخم خلال الأشهر المقبلة، وبالتالي يتوقع أن يقوم الفيدرالى بخفض سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية فقط بحلول نهاية هذا العام.



ويعتبر الذهب ملاذاً آمناً في أوقات التوترات الجيوسياسية والاقتصادية، ويستفيد عادةً من بيئة انخفاض أسعار الفائدة.