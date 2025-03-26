شكرا لقرائتكم خبر عن 50.61 جنيه سعر بيع الدولار فى البنك الأهلى اليوم الأربعاء 26-3-2025 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت أسماء أمينالأربعاء، 26 مارس 2025 08:00 ص
ننشر سعر الدولار أمام الجنيه المصري فى البنوك العاملة في السوق المصري، فى التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء 26-3-2025.
ويحرص الخليج 365 على نشر سعر الدولار فى البنوك المصرية على مدار اليوم أمام الجنيه المصري لتزويد قرائه بأهم تطورات سعر صرف الدولار.
وسجل سعر الدولار فى البنك المركزي 50.51 جنيه للشراء ،و 50.61 جنيه للبيع ،وسجل سعر الدولار بالبنك الأهلى المصرى 50.52 جنيه للشراء و 50.62 جنيه للبيع
ويقدم موقع الخليج 365 خدمة متابعة لأحدث أسعار الدولار الامريكى مقابل الجنيه المصرى ،فى البنوك العامله فى السوق المصري.
وسجل سعر الدولار بالبنوك المصرية كالاتى:
سعر الدولار البنك الأهلى المصرى
50.52 جنيه للشراء.
50.62 جنيه للبيع.
50.52 جنيه للشراء.
50.62 جنيه للبيع
50.52 جنيه للشراء
50.62 جنيه للبيع
50.52 جنيه للشراء.
50.62 جنيه للبيع.
50.52 جنيه للشراء
50.62 جنيه للبيع.
50.59 جنيه للشراء
50.69 جنيه للبيع
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