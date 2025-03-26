شكرا لقرائتكم خبر عن قناة السويس تنقل نصف شحنات وقود الاتحاد الأوروبى مارس الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بالتزامن مع عودة الاستقرار للمنطقة، أدت فترة الهدوء النسبي وعودة الاستقرار خلال فترة الهدنة إلى استئناف حركة ناقلات النفط من خلال المجرى الملاحي لقناة السويس، وهو ما كشفت عنه تقارير المؤسسات الملاحية الدولية.

وأظهرت تقرير مؤسسة التحليل "كبلر" أهمية قناة السويس لحركة واردات النفط لأوروبا، حيث شهدت الفترة الماضية وصول نصف شحنات الوقود الخاصة بالاتحاد الأوروبي خلال شهر مارس عبر قناة السويس، وهو ما يؤكد اهتمام شركات الشحن الكبرى باستئناف العبور من قناة السويس فور عودة الاستقرار للمنطقة.

ورصدت إحصائيات الملاحة بالقناة قيام 166 سفينة بتعديل مسار رحلاتها للعبور بقناة السويس بدلاً من طريق رأس الرجاء الصالح منذ بداية شهر فبراير الماضي، وذلك في إشارة واضحة على تأثير الأوضاع في منطقة البحر الأحمر على معدلات عبور السفن عبر القناة.

وسجلت إحصائيات الملاحة بقناة السويس مستويات قياسية قبل تصاعد التوترات الأمنية في المنطقة، خلال العام الميلادي 2023 على مدار تاريخ القناة، محققة أعلى معدل عبور سنوي للسفن العابرة بعبور 26434 سفينة، وأعلى حمولة صافية سنوية قدرها 1.6 مليار طن، مسجلة أعلى إيراد سنوي بلغ 10.3 مليار دولار، متخطية بذلك كافة الأرقام التي تم تسجيلها من قبل.

ورغم تصاعد وتيرة الأحداث وزيادة حجم التحديات، إلا أن قناة السويس لم تتوقف عن تقديم خدماتها الملاحية والبحرية منذ اندلاع الأزمة بل عكفت على مواصلة جهودها الداعمة لتحقيق التطوير الشامل والمتكامل من خلال استمرار مشروعات تطوير المجرى الملاحي، وذلك بالتوازي مع جهودها للارتقاء بمستوى الخدمات الملاحية وإضافة حزمة من الخدمات الملاحية الجديدة التى لم تكن تقدم من قبل.