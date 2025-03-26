شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الأربعاء 26 -3-2025 فى الإمارات عيار 24 بـ363.75 درهم والان مع تفاصيل الخبر

تراجعت أسعار الذهب اليوم فى الإمارات تراجعا طفيفا، حيث وصل سعر الذهب عيار 24 سعر 363.75 درهم ، وسجل عيار 21 سعر 323 وفقا لآخر التحديثات، و يأتي ذلك في ظل متابعة السوق المحلية للعوامل الاقتصادية العالمية التي تؤثر على المعدن النفيس.

سعر الذهب في الامارات

-عيار 24 سجل 363.75 درهم

-عيار 22 سجل 337.00 درهم

-عيار 21 سجل 323.00 درهم

-عيار 18 سجل 277.00 درهم

-عيار 14 سجل 214.25 درهم

-عيار 12 سجل 183.75 درهم

-الاونصة 11314.00 درهم

-الجنيه الذهب 2584.00 درهم

الأونصة بالدولار 3020.86 دولار

وقام المحللون بتخفيض توقعاتهم لنمو الاقتصاد الأمريكي هذا العام، وزادت المخاوف من احتمال حدوث ركود اقتصادى، مع توقعات بارتفاع معدل التضخم.

وطرح الرئيس الأمريكي ترامب فرض سلسلة من الرسوم الجمركية الأمريكية، شملت رسومًا موحدة بنسبة 25% على الصلب والألمنيوم، والتي دخلت حيز التنفيذ في فبراير، إلى جانب تعريفات متبادلة وقطاعية من المقرر فرضها في 2 أبريل،مما يزيد من جاذبية الاستثمار فى معدن الذهب.