شكرا لقرائتكم خبر عن مخطط لتحقيق 115 ألف برميل خام يوميا.. أهم المعلومات عن الإنتاج بحقول خالدة والان مع تفاصيل الخبر

لاتزال منطقة الصحراء الغربية لا تزال تتمتع بامكانات كبيرة يمكن استغلالها من خلال طرق الحفر المبتكرة مثل الحفر الأفقى والتكسير الهيدروليكى والعمل على زيادة انتاج البترول والغاز وذلك وفقا لتصريحات المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية .



وتتضمن أهم المعلومات عن انتاج خالدة للبترول والموازنة الاستثمارية المعدلة للعام المالي 2024/ 2025 الأتى..

1- من المقرر خلال العام المالى 24/25 استثمار حوالى مليار دولار.

2- فى مجال البحث والاستكشاف حققت شركة خالدة 10 اكتشافات بترولية خلال النصف الأول من العام المالي الحالى.

3-ساهمت هذه الاكتشافات في إضافة احتياطي متوقع كلى (مؤكد ومحتمل) يقدر بحوالي 35 مليون برميل زيت مكافىء .



4-من أبرز هذه الاكتشافات بئر غرب فيوبس-1X بانتاج قدره 6400 برميل زيت يومياً و5ر25 مليون قدم مكعب غاز يومياً وبئر أحمس-3X بانتاج قدره 28 مليون قدم مكعب غاز يومياً و153 برميل من المتكثفات، بالإضافة الى بئر WD9 E-1X بإنتاج قدره 1710 برميل زيت يومياً.

5- جارى تنفيذ برنامج إعادة معالجة البيانات السيزمية لمنطقة حوض أبو الغراديق بإجمالي مساحة 7024 كيلومتر مربع وبرنامج فصل وإعادة معالجة البيانات السيزمية لمنطقة غرب كلابشة - شوشان بمساحة قدرها 3950 كيلومتر مربع.

6-فيما يخص أنشطة التنمية فإنه خلال النصف الأول من العام المالي الحالي تم حفر 31 بئراً بغرض زيادة إنتاج الشركة وتشمل 20 بئراً منتجة للزيت الخام و8 آبار لحقن المياه و3 آبار منتجه للغاز، كما تم تنفيذ 60 عملية إعادة إكمال أسفرت عن نسبة تحقيق 87% بالنسبة للزيت الخام والمتكثفات و86% للغاز الطبيعى.



7- أما خلال النصف الثانى من العام المالى الحالى فمن المخطط حفر 29 بئراً للزيت الخام والغاز الطبيعى كما سيتم تنفيذ 51 عملية إعادة إكمال بالإضافة إلى إكمال 11 بئراً استكشافياً.



8- وبالنسبة لأنشطة المشروعات فقد تم خلال النصف الأول من العام المالي الحالي الانتهاء من إنجاز العديد من المشروعات ومنها انشاء العديد من خطوط الانابيب لنقل الزيت والغاز بإجمالي أطوال 132 كيلومتر .



9-وكذلك انهاء الدراسات الهندسية الخاصة بتطوير محطة معالجة الزيت بكلابشة لاعادة انتاج غازات الشعلة بأعلى معايير السلامة، وذلك إضافة لخطوط نقل القوى الكهربية للحد من الاعتماد على السولار فى مناطق مينيس ونيو وبرنيس، بجانب الانتهاء من المرحلة الأولى لمشروع رقمنة حقول الزيت فى الشركة بميزانية 5 مليون دولار لزيادة كفاءة العملية الإنتاجية بكافة حقول الشركة.

10-أما بخصوص أنشطة السلامة والصحة المهنية حققت الشركة خلال النصف الأول من العام المالى الحالى تقدماً ملحوظاً فى معدلات الأداء خاصة فى معدل تكرار الإصابات القابلة للتسجيل مقارنة بالعام الماضى وذلك تزامناً مع تنفيذ حملة بجميع مواقع الشركة للتعريف بمهمات الوقاية الملائمة للعمل بعد توحيد المواصفات الخاصة بالقفازات، كما بدأت شركة خالدة مشروع التحول الرقمي لإدارة السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة من خلال اطلاق تطبيق ادارة الحوادث سينرجي لايف ويعد أول تطبيق من ضمن عشر تطبيقات مخطط تنفيذها داخل الشركة بالإضافة لاستمرار تنفيذ مشروع التوافق البيئي لتسهيلات الإنتاج بالتنسيق مع جهاز شئون البيئة، ومن المخطط خلال النصف الثانى من العام المالي الحالى الانتهاء من 3 تطبيقات من سينرجى لايف الخاصة بالمراجعات الداخلية والخارجية والفحص والتفتيش وإدارة الأنشطة المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية وحماية البيئة، بالإضافة إلى استكمال مشروع التوافق البيئي لتسهيلات الإنتاج بالشركة لتشمل حقول كرامة وشرق بحرية.



11-وبالنسبة للعام المالي القادم فمن المقرر استثمار 156ر1 مليار دولار و حفر 36 بئراً استكشافية بتكلفة حوالى 130 مليون دولار .



12-ومن المخطط الانتهاء من برنامج اعادة معالجة البيانات السيزمية لمنطقة حوض أبو الغراديق وإكمال برنامج فصل وإعادة معالجة البيانات السيزمية لمنطقة غرب كلابشة - شوشان.

13- كما أنه من المتوقع حفر 60 بئراً تنموية وإتمام 123 عملية إكمال وإعادة إكمال.

14-على صعيد الإنتاج فمن المخطط تحقيق متوسط إنتاج يومى 115 ألف برميل زيت خام و20 ألف برميل متكثفات و550 مليون قدم مكعب غاز طبيعى.

15-وفيما يخص أنشطة المشروعات فمن المخطط خلال العام المالى القادم البدء في تنفيذ عدد من خطوط الغاز والزيت بحقول الشركة المختلفة للعمل على زيادة الانتاج وذلك مع الاهتمام بتطوير خطوط نقل الكهرباء وانشاء شبكة ضخمة في منطقة الرزاق وربطها بالشبكة القومية لكهرباء مصر لتقليل الاعتماد على السولار وكذلك البدء في انشاء شبكة أخرى في منطقة طارق والبدء في تنفيذ وحدة لاستخلاص الغازات المنبعثة في محطة معالجة الزيت بمنطقة أم بركة.

16-كما تم استعراض مشروع استخدام الطاقة الشمسية في تشغيل مضخات الآبار لتقليل استخدام السولار وتحقيق مردود اقتصادي وبيئي ، و الخفض المستمر في انبعاثات غازات الشعلة بحقول خالدة في إطار الجهود المبذولة لتحقيق هذا الهدف .



17-كما ستبدأ الشركة في المرحلة الثانية من مشروع رقمنة حقول الزيت بالإضافة الى مشروع تطوير أنظمة التحكم الموزعة في كافة محطات معالجة الغاز بالشركة الى جانب الارتقاء بمنظومة السلامة.



