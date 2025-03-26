شكرا لقرائتكم خبر عن محمود عجور: خطة شاملة لتطوير مصر للألومنيوم ومضاعفة الصادرات بالطاقة النظيفة والان مع تفاصيل الخبر

تشهد مصانع مصر للألومنيوم التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية إحدى شركات وزارة قطاع الاعمال العام طفرة كبيرة على مستوى الإنتاج والصادرات جراء الإجراءات التي اتخذتها الشركة بقيادة الدكتور محمود عجور، الرئيس التنفيذي العضو المنتدب لتحديث الخليات القديمة وإدخال العديد من المشروعات في المصانع، ولا سيما تدشين محطة طاقة نظيفة بالتعاون مع شركة سكاتك النرويجية للتحول الى الاقتصاد الأخضر، وتوفير جزء كبير من الطاقة لمصانع الشركة مما يمكن صادراتها من النفاد للأسواق الأوروبية على وجه التحديد.

قال الدكتور محمود عجور، الرئيس التنفيذي آلعضو المنتدب لشركة مصر للالومنيوم أن المصانع تضم نحو 552 خلية إنتاجية، ويشملها مشروع تطوير وإعادة تأهيل لمد عمر هذه الخطوط الإنتاجية لنحو 20 عاما والبالغ طاقتها 310 الآف طن، إلى جانب مشروع إضافة طاقة إنتاجية 200 ألف طن، علاوة على تركيب الخط الجديد لإنتاج السلك بتكلفة استثمارية حوالى 17 مليون دولار، وبطاقة إنتاجية مستهدفة 60 ألف طن سنويا بجودة عالية لتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير، وقطاع كلسنة الفحم وإنتاج الأنود.

أضاف عجور ان كل هذه الوحدات وفق توجيهات المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام،تدخل فى إعادة التأهيل لزيادة الإنتاجية وتحسين الجودة، ومصنع إنتاج قطاعات الألومنيوم وموقع إنشاء مصنع الفويل لإنتاج 50 ألف طن لتلبية احتياجات السوق المحلي السوق المحلى والتصدير، وتبلغ تكلفته الاستثمارية نحو 70 مليون يورو.

أوضح انه تشمل مشروعات الشركة التركيز على تعظيم الطاقات الإنتاجية وتعزيز تلبية احتياجات السوق المحلية وخفض الواردات وزيادة معدلات التصدير، تأهيل المصهر القائم وطاقته الإنتاجية 310 آلاف طن، وإضافة طاقة إنتاجية جديدة ب200 ألف طن، وإنشاء مصنع جديد بطاقة 600 ألف طن، ومشروع محطة الطاقة الشمسية لتغذية مجمع الألومنيوم بالطاقة النظيفة، مما يضاعف الصادرات الى أوروبا ، بجانب مشروع إعادة تدوير الخبث، بالإضافة إلى مشروعات إدخال صناعات جديدة مثل رقائق الألومنيوم وجنوط السيارات وأقراص العبوات الدوائية، ومصفاة الألومينا.