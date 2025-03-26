شكرا لقرائتكم خبر عن تطورات سعر الذهب اليوم فى مصر بتعاملات الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الذهب في مصر حالة من الاستقرار الكامل اليوم الأربعاء 26 مارس 2025، حيث لم تشهد أي تغييرات ملحوظة مقارنة بالأيام السابقة.

وجاءت أسعار الذهب اليوم على النحو التالي:

- عيار 24: 4891 جنيهًا.

- عيار 21: 4280 جنيهًا.

- عيار 18: 3669 جنيهًا.

- عيار 14: 2853 جنيهًا.

- الجنيه الذهب: 34240 جنيهًا.



وأشار خبراء في سوق الذهب إلى أن هذا الاستقرار يأتي في ظل توازن بين العرض والطلب محليًا، مع ثبات نسبي في أسعار الذهب عالميًا.

كما لفت الخبراء إلى أن العوامل الاقتصادية العالمية، مثل تحركات الدولار الأمريكي وأسعار الفائدة، تظل مؤثرة رئيسية على اتجاهات المعدن الأصفر.

ويظل الذهب يحتفظ بجاذبيته كملاذ آمن للادخار والاستثمار في مصر، خاصة في فترات التقلبات الاقتصادية.

ينصح المتعاملون في السوق بضرورة متابعة التطورات اليومية لأسعار الذهب عالميًا ومحليًا قبل اتخاذ قرارات الشراء أو البيع.

توقعات مستقبلية:

تُتوقع أن تشهد الفترة المقبلة حركة طبيعية في السوق مع استمرار الطلب على الذهب بمناسبة المناسبات الاجتماعية والأعياد، مما قد يؤدي إلى استمرار الاستقرار في أسعار الذهب.