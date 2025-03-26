شكرا لقرائتكم خبر عن 5.9 مليار دولار أمريكى حجم سوق "التأمين الزراعى البارامترى" العالمى فى 2023 والان مع تفاصيل الخبر

كشف الاتحاد المصرى للتأمين عن انه تم تقدير قيمة سوق "التأمين الزراعي البارامتري" العالمي بـ 5.9 مليار دولار أمريكي فى عام 2023، ومن المتوقع أن تصل إلى 11.3 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2033، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 6.5% بين عامي 2024 و2033، وفقًا لتقرير شركة Allied Market Research، وتعود هذه الزيادة إلى عوامل مثل دعم الحكومات والمبادرات السياسية، بالإضافة إلى الطلب المتزايد على تسوية المطالبات بسرعة أكبر.

وأضاف الاتحاد في نشرته الأسبوعية أنه قد هيمنت منطقة آسيا والمحيط الهادئ على حصة سوق التأمين الزراعي البارامتري في عام 2023، ويعزى ذلك إلى تأثر المنطقة بالظواهر الجوية المتطرفة، كالفيضانات والجفاف والأعاصير، مما أدى إلى زيادة الطلب على خدمات التأمين الزراعي. ومع ذلك، من المتوقع أن تشهد منطقة أمريكا اللاتينية والشرق الأوسط وأفريقيا أعلى نمو خلال الفترة من 2024-2033. ويُعزى ذلك إلى توسع القطاع الزراعي، وزيادة الوعي بمخاطر تغير المناخ، والحاجة إلى استراتيجيات للتخفيف من حدة المخاطر في دول أمريكا اللاتينية والشرق الأوسط وأفريقيا.

وأوضح الاتحاد أن التأمين البارامتري للمحاصيل هو تطبيق تأميني مصمم لحماية المزارعين من مخاطر محددة تتعلق بالإنتاج الزراعي، ويستخدم عادةً للتخفيف من الآثار المالية للظروف الجوية السيئة، كالجفاف، أو هطول الأمطار الغزيرة، أو درجات الحرارة القصوى، والتي قد تؤثر بشكل كبير على غلة المحاصيل.

وفي التأمين البارامتري للمحاصيل، يدفع التعويض بناءً على معايير مُحددة مُسبقًا تتعلق مباشرةً بأداء المحصول أو الظروف الجوية. على سبيل المثال، قد يكون شرط تفعيل التغطية (Coverage Trigger) مستوى مُعينًا من الأمطار خلال فترة مُحددة أو حد أدنى لدرجة الحرارة خلال موسم النمو. و يتم تحديد هذه المعايير بناءً على ارتباطها بغلة المحصول أو الضرر الذي قد يصيبها.

وعند استيفاء الشرط المحدد مسبقًا، يتلقى حامل الوثيقة تعويضًا محددًا مسبقًا بناءً على شدة الحدث المُسبب. و يُحدد مبلغ التعويض عادةً قبل إصدار الوثيقة، ويستند إلى عوامل مثل حجم المحصول المؤمَّن عليه، والعائد المتوقع، ومستوى التغطية الذى يختاره المزارع.

فوائد التأمين البارامترى للمحاصيل الزراعية:-

يُعد التأمين البارامتري مُناسبًا بشكل خاص لبعض المحاصيل الأكثر عُرضةً لمخاطر مُحددة أو التي لديها معايير مُحددة يُمكن قياسها بموضوعية. وهناك العديد من المخاطر والخسائر المُرتبطة بالمحاصيل التي يواجهها المزارعون وأصحاب المصلحة الزراعيون. يُمكن أن تنشأ هذه المخاطر من عوامل مُختلفة، بما في ذلك الأحوال الجوية، والآفات والأمراض، وتقلبات السوق، والمخاطر المالية، وتحديات الإدارة.



و مع ذلك ففى بعض الحالات قد لا تكون وثائق التأمين التقليدية مُناسبةً لتأمين المحاصيل للأسباب التالية :-



تعقيد تقييم الخسائر(Complexity of Loss Assessment): قد يكون تقييم خسائر المحاصيل بدقة أمرًا صعبًا ويستغرق وقتًا طويلًا. غالبًا ما يتطلب التأمين التقليدي عمليات تفتيش وتقييماتٍ مُفصلة للأضرار المُتكبدة، وهو أمرٌ قد يكون غير عملي ومُكلفًا للعمليات الزراعية واسعة النطاق، كما قد يُؤدي إلى تأخير في معالجة المطالبات، مما يُحرم المزارعين من تعويضاتٍ في الوقت المُناسب.

تقلبات الأسعار(Price Fluctuations): تُركز وثائق التأمين التقليدية عادةً على تعويض المُؤمَّن عليه من القيمة السوقية الفعلية للمحاصيل وقت الخسارة. ومع ذلك، يُمكن أن تكون أسعار السلع الزراعية مُتقلبةً وعرضةً للتقلبات. وقد يُؤدي ذلك إلى اختلافات بين القيمة المُؤمَّن عليها والقيمة السوقية، مما قد يُؤدي إلى نقص في التغطية التأمينية للمزارعين.

مخاطر الفجوة التأمينية : (Basis Risk) يشير هذا المصطلح إلى احتمال عدم تطابق المؤشرات أو المعايير المستخدمة لتحديد استحقاق / لتفعيل دفع التعويض مع الخسائر الفعلية التي يتكبدها المزارع. في التأمين الزراعي، قد تنشأ هذه الفجوة بسبب اختلاف الظروف المحلية أو الممارسات الزراعية التي قد لا تتوافق تمامًا مع المعايير الموحدة المستخدمة في التأمين التقليدي. ويمكن أن يؤدي ذلك إلى عدم اليقين والحد من فعالية التأمين التقليدي في تغطية مخاطر المحاصيل.

العبء الإداري(Administrative Burden): غالبًا ما تنطوي وثائق التأمين التقليدية على معاملات ورقية معقدة، وتوثيق مكثف، وإجراءات إدارية. قد يُشكل هذا عبئًا ثقيلًا على المزارعين، وخاصةً أولئك الذين لديهم عمليات أصغر أو موارد محدودة. فالوقت والجهد اللازمان لإدارة وثائق التأمين التقليدية قد يُشتتان التركيز الرئيسي للأنشطة الزراعية.



يُعالج التأمين البارامتري للمحاصيل بعض هذه التحديات من خلال تبسيط إجراءات المطالبات، وتخفيف العبء الإداري، وتسريع صرف التعويضات بناءً على معايير موضوعية. كما يُتيح للمزارعين الحصول على تعويضات بناءً على عوامل مُحددة مسبقًا دون الحاجة إلى تقييمات خسائر مُكثفة. وهذا يجعل التأمين البارامتري أكثر ملاءمةً وفعاليةً لتأمين المحاصيل في ظروف مُعينة.

أمثلة للمحاصيل المُناسبة للتأمين البارامتري:

المحاصيل المُعتمدة على الطقس(Weather-Dependent Crops): يُستخدم التأمين البارامتري عادةً لتغطية المخاطر المُتعلقة بالطقس مثل الجفاف، والأمطار الغزيرة، والصقيع، وموجات الحر. غالبًا ما يتم التأمين على المحاصيل مثل الذرة والقمح وفول الصويا والأرز والقطن باستخدام وثائق معيارية تعتمد على عوامل مثل مستويات هطول الأمطار أو مستويات معينة لدرجات الحرارة .

المحاصيل الاستوائية(Tropical Crops): يعد التأمين البارامترى مفيدًا للمحاصيل التي تنمو في المناطق الاستوائية والمعرضة لتقلبات الطقس القاسية مثل الأعاصير والعواصف المدارية والزوابع. ومن الأمثلة على هذه المحاصيل الموز، والحمضيات، والبن، والكاكاو، وزيت النخيل.



المحاصيل القابلة للتلف(Perishable Crops): بعض المحاصيل ذات العمر الافتراضي القصير أو القابلة للتلف بسرعة يمكن أن تستفيد من التأمين البارامترى. على سبيل المثال، يمكن تصميم تغطية تأمينية بارامترية بناءً على مستوى معين لدرجة الحرارة لحماية الفواكه والخضروات والزهور من التلف أثناء النقل أو التخزين.

المحاصيل المتخصصة(Specialty Crops): يمكن تأمين المحاصيل الفريدة مثل العنب المستخدم في صناعة النبيذ أو التبغ من خلال وثائق تأمين قائمة على المؤشرات التي تأخذ في الاعتبار عوامل مثل درجة الحرارة، ومعدلات هطول الأمطار، وانتشار الأمراض التي تؤثر بشكل مباشر على جودتها وقيمتها السوقية.

الاستزراع المائي(Aquaculture): يمكن توسيع نطاق التأمين المعتمد على المؤشرات ليشمل الاستزراع المائي، حيث يغطي المخاطر المرتبطة بتربية الأسماك أو الروبيان أو المحار. ويمكن مراقبة معايير مثل درجة حرارة المياه، ومستويات الملوحة، وتركيز الأكسجين لتحديد متى يتم تفعيل التعويض التأميني.