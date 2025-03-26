شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الثلاثاء 26 مارس 2025.. الجنيه الذهب بـ 34240 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

أكد خبراء الاقتصاد أن سياسات الفيدرالي الأمريكي من العوامل المؤثرة في حركة أسعار الذهب، إذ تؤدي تغيرات أسعار الفائدة إلى تحولات فى الطلب على المعدن النفيس، ما ينعكس على قيمته فى الأسواق العالمية.

ووفقا لآخر التحديثات فى مصر، وصل عيار 24 سعر 4891 جنيها، وساعدت التطورات في البورصة العالمية على حدوث هذه الأسعار التى تشير إلى تقلبات فى السوق الذهب العالمى.

أسعار الذهب في مصر اليوم



عيار 24: 4891 جنيهًا.

- عيار 21: 4280 جنيهًا.

- عيار 18: 3669 جنيهًا.

- عيار 14: 2853 جنيهًا.

- الجنيه الذهب: 34240 جنيهًا.



وتتغير أسعار الذهب في مصر بشكل مستمر على مدار اليوم، ويتذبذب السعر في حدود 15 إلى 20 جنيهًا صعودًا وهبوطًا، وذلك بسبب التطورات المتسارعة للذهب في البورصة العالمية، وعوامل العرض والطلب.



تجدر الإشارة إلى أن كافة الأسعار المنشورة فى سياق هذا التقرير قابلة للتغير على مدار الساعة، كما يضاف عليها رسوم المصنعية والضريبة والدمغة، بالإضافة إلى تطورات السعر الفورى للذهب عالمياً.