شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الحديد اليوم الأربعاء 26 - 3- 2025.. الطن يبداً بـ36 ألف جنيه والان مع تفاصيل الخبر

يواصل سعر الحديد اليوم الأربعاء 26-3-2025، استقراره وثباته فى الأسواق وفق نفس الأسعار خلال الشهرين الماضيين على الرغم من تباين الأسعار فى بعض المحافظات مسجلا نحو 40000 جنيه للطن للمستهلك.

وواصل سعر الحديد استقراره مع قرب نهاية شهر مارس 2025، حيث كشف أحمد الزينى رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة عن استقرار سعر الحديد اليوم لدى الشركات والموزعين.

فعليا استقرت أسعار بيع الحديد لدى الموزعين بما يتراوح من 39200 إلى نحو 40000، جنيه حيث استقر سعر الحديد بواقع يتراوح من 38200 جنيه إلى 38500 جنيه للطن تسليم أرض المصنع لأغلب الأنواع.

ويعد الحديد من أهم الخامات المستخدمة فى مواد البناء، ويحرض الجميع سواء الشركات أو الافراد على متابعة أسعارها يوما بيوم على الرغم من تغير سعرها كل شهر مرة فى الظروف العادية.

وسجل سعر طن الحديد اليوم فى مصر اليوم مستويات تتراوح ما بين 38 ألف جنيه لنحو 38500 جنيه سعر المصنع، ويصل إلى المستهلك بزيادة نحو 1000 جنيه فى كل طن ووفق محافظته أو نوع شركات الحديد.

وبمتوسط سعر نحو 38200 للطن ويصل لأكثر من 40 ألف جنيه لدى بعض الموزعين بعض محافظات الجمهورية، وذلك بناء على سعر الشهر وحسب السعر الثابت لهذا الشهر ووفق نوع المصنع والشركة ووفق مناطق التوزيع الجغرافية بمختلف محافظات الجمهورية.

يصل متوسط بيع طن الحديد لدى أغلب الموزعين نحو 40 ألف جنيه، ووسط توافر المعروض لدى مختلف المدعين فى محافظات الجمهورية بمتوسط نحو 40 ألف جنيه للمستهلك.

سعر حديد عز 38800 جنيه

سعر حديد بشاى 38600 جنيه

سعر حديد المصريين 38500 جنيه

سعر حديد الجارحى 36000 جنيه

وتختلف الأسعار حسب الشركة المنتجة