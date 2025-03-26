شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع مبيعات سيارات الركوب بنسبة 58.2% خلال يناير 2025 والان مع تفاصيل الخبر

سجلت مبيعات سيارات "الركوب" إرتفاعا بنسبة 58.2% بعدما باعت 7 آلاف و606 وحدات خلال يناير من العام الجاري 2025، مقارنة مع 4 آلاف و808 وحدة خلال نفس الفترة من العام الماضى 2024، وذلك طبقا لتقرير "أميك2025" مجلس معلومات السيارات.

وصعدت مبيعات الشاحنات بما نسبته 93.2%، مسجلة بيع 1,822 شاحنة، بدلا من 943 ناقلة، وإرتفعت مبيعات الأتوبيسات بنسبة 33.7% إلى 698 أتوبيسا بدلا من 522 أتوبيسا.

يذكر أن تقرير "أميك" مجلس معلومات سوق السيارات في مصر قد أوضح وجود نمو ملحوظ في مبيعات سوق السيارات بمختلف أنواعها الملاكي والتجاري بنسبة 61.4%، وبواقع مبيعات 10 آلاف و126 مركبة خلال يناير 2025، مقابل 6 آلاف و273 وحدة خلال نفس الفترة من 2024.