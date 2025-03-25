شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الثلاثاء 25-3-2025 والان مع تفاصيل الخبر

ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 25-3-2025.

إيقاف تداول 15 سهمًا



أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 15 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم: العبور للاستثمار العقاري، والعالمية للاستثمار والتنمية، والفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والاستيراد، ومطاحن مصر العليا، وشركة النصر للأعمال المدنية، وشمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي (نيوداب)، وبريميم هيلثكير جروب، وروبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريلك، ويونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق-يونيباك، وأم بي للهندسة، وبي اي جي للتجارة والاستثمار، ومصر للزيوت والصابون، والدولية للصناعات الطبية-إيكمى، والعربية للأدوية والصناعات الكيماوية، وهيبكو للاستثمارات التجارية والتنية العقارية.

البورصة تخسر 9 مليارات جنيه



أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي، بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والعرب فيما مالت تعاملات الأجانب للشراء، وخسر رأس المال السوقي 9 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.231 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.3 مليار ورقة مالية بقيمة 2.9 مليار جنيه، عبر تنفيذ 88 ألف عملية لعدد 211 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 91.72% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 3.8%، والعرب على 4.48%، واستحوذت المؤسسات على 20.59% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 79.4%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات العربية للبيع بقيمة 91.4 مليون جنيه، 94.3 ألف جنيه، 21.6 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بقيمة 4.7 مليون جنيه، 54.7 مليون جنيه، 53.6 مليون جنيه، على الترتيب.

تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 31761 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 39463 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 13970 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.8% ليغلق عند مستوى 8890 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.64% ليغلق عند مستوى 12277 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.35% ليغلق عند مستوى 3329 نقطة، فيما ارتفع مؤشر تميز بنسبة 1.78% ليغلق عند مستوى 11401 نقطة، وصعد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.13% ليغلق عند مستوى 1985 نقطة.

وصعدت أسهم 77 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 96 شركة، ولم تتغير مستويات 38 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- العالمية للاستثمار والتنمية بسعر إغلاق 3.700 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 17.09%.

- مصر للزيوت والصابون بسعر إغلاق 63.710 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 11.99%.

- روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريلك بسعر إغلاق 10.160 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 11.16%.

- أوراسكوم المالية القابضة بسعر إغلاق 0.455 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.64%.

- يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق-يونيباك بسعر إغلاق 0.821 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.18%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- العربية للأدوية والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 154.210 جنيه بنسبة تراجع بلغت 12.69%.

- شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي (نيوداب) بسعر إغلاق 2.950 جنيه بنسبة تراجع بلغت 12.46%.

- مطاحن مصر العليا بسعر إغلاق 244.500 جنيه بنسبة تراجع بلغت 12.13%.

- عبور لاند للصناعات الغذائية بسعر إغلاق 17.370 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.46%.

- أجواء للصناعات الغذائية-مصر بسعر إغلاق 122.560 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.15%.