شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 25 مارس 2025 والان مع تفاصيل الخبر

سجل سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 25 مارس 2025 سعر 34220 جنيهًا بدون مصنعية، وذلك في إطار التعاملات الحالية في السوق المصري.

هذا السعر يعكس التغيرات في أسعار الذهب العالمية، بالإضافة إلى العوامل المحلية التي تؤثر على السوق المصري، مثل تغيرات العرض والطلب على الذهب.

ويعتبر الجنيه الذهب من الأصول الثمينة التي تتمتع بقيمة مالية عالية، ويُستخدم في الاستثمار والادخار.

وارتفع سعر الذهب بشكل محدود يوم الثلاثاء مع استمرار حالة عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية التي ستفرضها إدارة ترامب الأسبوع المقبل، مما عزز الطلب على الملاذ الآمن وسط مخاوف من تباطؤ الاقتصاد الأمريكي وارتفاع التضخم.

سجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاع اليوم بنسبة 0.3% ليسجل أعلى مستوى عند 3021 دولار للأونصة بعد أن افتتح تداولات اليوم عند 3011 دولار للأونصة ليتداول حالياً عند المستوى 3020 دولار للأونصة.

يستمر الذهب في التحرك بشكل حذر وسط ترقب المستثمرين لتطورات أزمة التعريفات الجمركية الأمريكية التي يفرضها الرئيس دونالد ترامب، بالإضافة إلى صدور بيانات هامة هذا الأسبوع عن الولايات المتحدة والتي سيكون لها تأثير على أداء الذهب.