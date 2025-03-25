شكرا لقرائتكم خبر عن ماجد عثمان: "المصرية للاتصالات" نموذج للتحول الناجح.. وأتمنى التوفيق لمجلس الإدارة الجديد والان مع تفاصيل الخبر

أعرب الدكتور ماجد عثمان، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات السابق، عن فخره واعتزازه بالفترة التي قضاها في قيادة الشركة، مؤكدًا أنها استطاعت خلال السنوات الماضية تعزيز مكانتها في سوق الاتصالات رغم المنافسة القوية من الشركات العالمية.

وقال عثمان، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، بعد تركه منصبه، إن "المصرية للاتصالات ليست مجرد شركة تحقق أرباحًا أو تخلق فرص عمل، لكنها نموذج نادر لتحول ناجح من هيئة حكومية إلى شركة مساهمة مسجلة في البورصة تحقق نموًا سريعًا، وتسهم في التحول الرقمي واقتصاد المعرفة رغم التحديات".

وأضاف: "لمست خلال تسع سنوات مدى قدرة الشركة على المنافسة عالميًا، رغم وجود شركات دولية لها سجل حافل من الإنجازات، وظهير قوي من البحث والتطوير، وانتشار جغرافي واسع، هذا يدل على أن المصريين قادرون على تحقيق المستحيل إذا توفرت الإدارة الرشيدة والاستراتيجيات المدروسة".

ووجه عثمان رسالة شكر وتقدير لجميع العاملين في الشركة، مؤكدًا اعتزازه بروح الالتزام والمسؤولية التي يتمتعون بها في خدمة الوطن والحفاظ على مصالح الشركة، كما أثنى على الإدارات التنفيذية المتعاقبة على مدى السنوات الماضية لحرصها على تحقيق النجاح والاستدامة.

كما وجه التحية لزملائه في مجلس الإدارة السابق، مشيدًا بأدائهم المهني وخبراتهم المتفردة، وتمنى التوفيق والسداد لمجلس الإدارة الجديد برئاسة الدكتورة لبنى هلال، مؤكدًا ثقته في قدرتها على قيادة الشركة إلى مزيد من النجاحات وتعزيز ريادتها في سوق الاتصالات.

ووجه عثمان الشكر إلى القيادة السياسية على دعمها المتواصل لقطاع الاتصالات، كما أثنى على الجهود التي يبذلها وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت فى دفع القطاع ليظل أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادى المستدام فى مصر.