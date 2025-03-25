شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاتصالات يبحث مع سفيرة أمريكا تعزيز التعاون وجذب المزيد من الاستثمارات والان مع تفاصيل الخبر

استقبل الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هيرو مصطفى جارج سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى مصر؛ تناول اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين مصر والولايات المتحدة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وسبل جذب المزيد من الاستثمارات الأمريكية لمصر فى هذا المجال.

وخلال اللقاء؛ أكد الدكتور عمرو طلعت أن هناك شراكة مثمرة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلوميات فى ضوء التواجد القوى للشركات الأمريكية فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرى والتزايد المستمر فى أعداد الشركات الأمريكية العاملة بالقطاع؛ معربا عن تطلعه للمزيد من الاستثمارات الأمريكية فى مختلف مجالات القطاع وفقا لمحاور عمل استراتيجية مصر الرقمية.

ومن جانبها؛ أوضحت سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى مصر أن تعزيز التعاون بين مصر والولايات المتحدة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات له أهمية فى تعميق العلاقات بين البلدين فى ضوء اهتمام القيادة الأمريكية بتعزيز العلاقات الامريكية المصرية؛ مشيدة بالتطور الذى يشهده قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرى.

هذا وقد شهد اللقاء تسليط الضوء على جهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى بناء القدرات الرقمية ودعم ريادة الأعمال، حيث أبدت االسفيرة ترحيبها بتعزيز التعاون فى هذا المجال.

كما تناول اللقاء محاور النسخة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، والجهود المبذولة للتعاون مع القطاع الخاص فى تطوير تطبيقات تعتمد على الذكاء الاصطناعي.

وتم التطرق إلى المشاركة الفعالة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى أنشطة اللجنة الاقتصادية المشتركة بين مصر والولايات المتحدة، حيث تم الاتفاق على تنظيم لقاءات متخصصة تجمع بين المسؤولين من الجانبين المصرى والأمريكى لتعزيز التعاون فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة للشركات الأمريكية فى مصر، بالاستفادة من الكفاءات المصرية الشابة.

كذلك تم الإشارة إلى زيارة الدكتور عمرو طلعت إلى الولايات المتحدة الأمريكية فى عام 2023، والتى شهدت مباحثات مثمرة لتعزيز التعاون فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بين البلدين.

واتفق الجانبان على تعزيز التعاون المشترك لإتاحة الفرصة أمام الشركات الأمريكية المتخصصة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتعرف عن كثب على السوق المصري، وتشجيع الاستثمار فى هذا المجال.

حضر اللقاء المهندس محمد شمروخ الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، والمهندسة شيرين الجندى مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للاستراتيجية والتنفيذ، والسفير خالد طه مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون العلاقات الدولية، وسماح عزيز المشرف على الإدارة المركزية للعلاقات الدولية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ومن الجانب الأمريكى سكوت بوزيل المستشار التجاري بالسفارة، وآدم جاروفالو المسؤول الاقتصادي بالسفارة.