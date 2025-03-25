شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط 8 قطاعات بالبورصة بجلسة الثلاثاء على رأسها السياحة والشحن والموارد الأساسية والان مع تفاصيل الخبر

تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، إذ تراجعت 8 قطاعات على رأسها السياحة والترفيه، وخدمات النقل والشحن، والموارد الأساسية بنسبة 1.2%، 1.1%، 1%، على الترتيب، وهبط قطاع العقارات بنسبة 0.9%، وانخفض قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 0.6%، ثم قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 0.4%، وأخيرًا قطاعا المنسوجات والسلع المعمرة، والتجارة والموزعون بنسبة 0.3%.

فيما ارتفعت 7 قطاعات بالبورصة على رأسها مواد البناء بنسبة 1.3%، أعقبه قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 0.4%، يليه قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 0.3%، وصعد قطاعات الرعاية الصحية والأدوية، والبنوك، والخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 0.2%، وقفز قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 0.1%.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي، بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والعرب فيما مالت تعاملات الأجانب للشراء، وخسر رأس المال السوقي 9 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.231 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.3 مليار ورقة مالية بقيمة 2.9 مليار جنيه، عبر تنفيذ 88 ألف عملية لعدد 211 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 91.72% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 3.8%، والعرب على 4.48%، واستحوذت المؤسسات على 20.59% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 79.4%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات العربية للبيع بقيمة 91.4 مليون جنيه، 94.3 ألف جنيه، 21.6 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بقيمة 4.7 مليون جنيه، 54.7 مليون جنيه، 53.6 مليون جنيه، على الترتيب.

تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 31761 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 39463 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 13970 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.8% ليغلق عند مستوى 8890 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.64% ليغلق عند مستوى 12277 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.35% ليغلق عند مستوى 3329 نقطة، فيما ارتفع مؤشر تميز بنسبة 1.78% ليغلق عند مستوى 11401 نقطة، وصعد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.13% ليغلق عند مستوى 1985 نقطة.