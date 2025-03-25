شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع سعر الذهب فى مصر اليوم الثلاثاء 25 مارس 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الذهب في مصر ارتفاعًا ملحوظًا خلال التعاملات المسائية اليوم، الثلاثاء 25 مارس 2025، بحوالى 15 جنيها وهي نفس قيم الهبوط في مستهل التعاملات اليوم. وجاءت الأسعار كالتالي:

- عيار 24: 4891 جنيهًا.

- عيار 21: 4280 جنيهًا.

- عيار 18: 3669 جنيهًا.

- عيار 14: 2853 جنيهًا.

- الجنيه الذهب: 34240 جنيهًا.

يعود هذا الارتفاع إلى تقلبات الأسعار العالمية للذهب، بالإضافة إلى العوامل المحلية التي تؤثر على السوق المصري، مثل تغيرات العرض والطلب على الذهب.

هذا الارتفاع يُعتبر استمرارًا لمسار الارتفاع الذي شهده السوق المصري في الأيام الأخيرة. ومع ذلك، يجب مراعاة العوامل المحلية والدولية التي قد تؤثر على هذه التوقعات.

ويعتبر الذهب ملاذًا آمنًا للمستثمرين في أوقات الأزمات الاقتصادية، خاصة مع استمرار التقلبات العالمية في الأسواق المالية.