شكرا لقرائتكم خبر عن مصر الجديدة للإسكان: ندرس عروضا للشراكة فى المنصورة الجديدة والإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

قالت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، إنها تدرس العديد من عروض الشراكة في كل من المنصورة الجديدة والإسكندرية (منطقة محرم بك)، مع كل من شركتي المعادي للتنمية السياحية، وحسن علام، بهدف تعزيز محفظة الشركة العقارية وتحقيق عوائد مستدامة.

توقعت الشركة، في بيان للبورصة، اليوم الثلاثاء، زيادة إيراداتها من مشروعات الشراكات الحالية مع شركات التطوير العقاري، خاصة من شركة سوديك، ليرتفع الحد الأدنى المضمون من 166 مليار جنيه إلى 300 مليار جنيه، وذلك من حصيلة مشاركتها، والتي من المتوقع أن تسهم في تعزيز إجمالي الإيرادات خلال الـ10 سنوات المقبلة، وهذه التوقعات تأتي في ظل التحسن المستمر في أسعار السوق العقاري، مما يعزز فرص زيادة العوائد من الاستثمارات والمشاركات الحالية والمستقبلية.

أشارت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، إلى أنه يجرى حاليًا العمل على دراسة تطوير مساحة 600 فدان من أرض مدينة نيو هليوبولس، من خلال تزويدها بالشبكات وتحديث البنية التحتية، بما يتناسب مع معايير الحياة المستدامة، ويسهم في زيادة قيمة الإيرادات المستقبلية.