شكرا لقرائتكم خبر عن المصرية للاتصالات: تجديد الثقة في محمد نصر عضوا منتدبا ورئيساً تنفيذيا والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت الشركة المصرية للاتصالات اليوم عن تغييرات في مجلس إدارتها، وذلك بتولي لبنى هلال منصب رئيس مجلس الإدارة، خلفاً للدكتور ماجد عثمان، والذي شغل هذا المنصب لنحو تسع سنوات منذ عام 2016. وبذلك تكون لبنى هلال، وهي عضو مستقل بمجلس الإدارة منذ مارس 2019، هي أول امرأة تتولى رئاسة مجلس إدارة المصرية للاتصالات، ما يمثل إنجازاً كبيراً في تاريخ الشركة وذلك تأكيدا لما نشرته الخليج 365.

كذلك جدد المجلس الثقة في محمد نصر عضواُ منتدباً ورئيساً تنفيذياً للشركة لفترة ثانية، ليواصل قيادة الشركة نحو تحقيق أهدافها الاستراتيجية. وقد أقر مجلس الإدارة هذه التغييرات خلال اجتماعه اليوم لتدخل حيز التنفيذ فوراً.

وتعليقا على هذه القرارات قالت لبنى هلال، رئيس مجلس إدارة المصرية للاتصالات: "أتقدم بخالص الشكر لمجلس إدارة المصرية للاتصالات، على تكليفي بهذا المنصب، وهو شرف عظيم أن أكون أول امرأة في تاريخ الشركة ترأس مجلس الإدارة. سأتولى هذه المسئولية ملتزمة تمام الالتزام بالحفاظ على أعلى معايير الحوكمة، والرقابة الاستراتيجية، والنمو المستدام

أتطلع إلى الاستفادة من خبرتي المهنية الطويلة في مجال تحقيق الاستقرار المالي وإصلاح القطاع المصرفي وتحقيق التنمية الاقتصادية في تعزيز ريادة المصرية للاتصالات لسوق الاتصالات. وكذلك الاستفادة من خبرتي في مجال الأطر التنظيمية وإدارة المخاطر وإعادة الهيكلة المالية في التعاون مع زملائي أعضاء مجلس الإدارة لدعم الابتكار وتحسين الكفاءة التشغيلية وتحقيق قيمة طويلة الأجل للعملاء والمساهمين"

كما أود أن أتقدم بخالص تقديري للدكتور ماجد عثمان على قيادته المتميزة للمجلس، وتفانيه في العمل، ومساهماته العظيمة على مدار السنوات التسع الماضية. والتي أرست لنا أساساُ متيناً سنواصل البناء عليه لضمان مستقبل مزدهر وأكثر ابتكاراً للشركة."

ومن جانبه قال محمد نصر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات: "أتوجه بخالص الشكر لمجلس الإدارة على ثقتهم الدائمة وإعادة تعييني عضوا منتدباً ورئيساً تنفيذياً للشركة. لقد حققت المصرية للاتصالات نجاحات كبيرة خلال السنوات الماضية، وما زلت ملتزماً بتحقيق المزيد من التقدم من خلال النمو المستدام ودعم الابتكار وضمان حصول عملائنا على أعلى مستوى من الخدمات."

وأضاف "أتطلع للتعاون مع زملائي أعضاء مجلس الإدارة تحت قيادة لبنى هلال، رئيس مجلس الإدارة الجديد، وسنسعى معاً، بكل جهد، لتحقيق إنجازات جديدة وتعزيز مكانة المصرية للاتصالات كمحور بيانات إقليمي، وقيادة عملية التحول الرقمي في مصر والمنطقة."