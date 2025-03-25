شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع خسائر «الشرقية للتنمية» 2143% إلى 4.16 مليون ريال في 2024 والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - تكبدت شركة الشرقة للتنمية خسائر في عام 2024 بقيمة 4.16 مليون ريال، مقابل خسائر بـ185.7 ألف ريال في 2023، بزيادة قدرها 2143%.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، يعود سبب ارتفاع صافي الخسائر هذا العام مقارنة بخسائر العام السابق إلى تكوين مخصص زكاة بقيمة تتجاوز 5 ملايين ريال بما يزيد عن صافي الربح المحقق من العمليات التشغيلية ونتائج العمليات الأخرى والمتضمنة عوائد الودائع وأرباح الاستحواذ.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، يعود سبب ارتفاع صافي الخسائر هذا العام مقارنة بخسائر العام السابق إلى تكوين مخصص زكاة بقيمة تتجاوز 5 ملايين ريال بما يزيد عن صافي الربح المحقق من العمليات التشغيلية ونتائج العمليات الأخرى والمتضمنة عوائد الودائع وأرباح الاستحواذ.