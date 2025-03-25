الاقتصاد

ارتفاع خسائر «الشرقية للتنمية» 2143% إلى 4.16 مليون ريال في 2024

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

ارتفاع خسائر «الشرقية للتنمية» 2143% إلى 4.16 مليون ريال في 2024

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الدمام - شريف احمد - تكبدت شركة الشرقة للتنمية خسائر في عام 2024 بقيمة 4.16 مليون ريال، مقابل خسائر بـ185.7 ألف ريال في 2023، بزيادة قدرها 2143%.
ووفقا لبيان الشركة على تداول ، يعود سبب ارتفاع صافي الخسائر هذا العام مقارنة بخسائر العام السابق إلى تكوين مخصص زكاة بقيمة تتجاوز 5 ملايين ريال بما يزيد عن صافي الربح المحقق من العمليات التشغيلية ونتائج العمليات الأخرى والمتضمنة عوائد الودائع وأرباح الاستحواذ.
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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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