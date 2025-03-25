شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع خسائر «الشرقية للتنمية» 2143% إلى 4.16 مليون ريال في 2024 والان نبدء بالتفاصيل



ووفقا لبيان الشركة على تداول

الدمام - شريف احمد - تكبدت شركة الشرقة للتنمية خسائر في عام 2024 بقيمة 4.16 مليون ريال، مقابل خسائر بـ185.7 ألف ريال في 2023، بزيادة قدرها 2143%.ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية ، يعود سبب ارتفاع صافي الخسائر هذا العام مقارنة بخسائر العام السابق إلى تكوين مخصص زكاة بقيمة تتجاوز 5 ملايين ريال بما يزيد عن صافي الربح المحقق من العمليات التشغيلية ونتائج العمليات الأخرى والمتضمنة عوائد الودائع وأرباح الاستحواذ.