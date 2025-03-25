شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أرباح «مياهنا» 28% إلى 41 مليون ريال بنهاية 2024 والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - انخفض صافي ربح شركة مياهنا في عام 2024 بنسبة 28% إلى 41 مليون ريال، مقابل 56.9 مليون ريال في 2023.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، يرجع ذلك بشكل رئيسي إلى: ارتفاع المصاريف الإدارية والعمومية (ممثلة في التكاليف غير المتكررة والاستثنائية المتعلقة بالإدراج والحوكمة).
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، يرجع ذلك بشكل رئيسي إلى: ارتفاع المصاريف الإدارية والعمومية (ممثلة في التكاليف غير المتكررة والاستثنائية المتعلقة بالإدراج والحوكمة).