الاقتصاد

انخفاض أرباح «مياهنا» 28% إلى 41 مليون ريال بنهاية 2024

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

انخفاض أرباح «مياهنا» 28% إلى 41 مليون ريال بنهاية 2024

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الدمام - شريف احمد - انخفض صافي ربح شركة مياهنا في عام 2024 بنسبة 28% إلى 41 مليون ريال، مقابل 56.9 مليون ريال في 2023.
ووفقا لبيان الشركة على تداول ، يرجع ذلك بشكل رئيسي إلى: ارتفاع المصاريف الإدارية والعمومية (ممثلة في التكاليف غير المتكررة والاستثنائية المتعلقة بالإدراج والحوكمة).
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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