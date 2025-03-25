شكرا لقرائتكم خبر عن سعر سبيكة الذهب وزن 1 جرام في مصر اليوم الثلاثاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل سعر سبيكة في مصر اليوم مستويات 5020 جنيها شامل المصنعية بالنسبة للسبيكة المغلفة، وذلك على خلفية تذبذب في سعر الذهب عيار 24 وهو عيار السبائك الذهبية في مصر.

وبحسب متابعة أسعار المعدن الأصفر، تراجعت جميع العيارات بنحو 15 جنيهاً للجرام الواحد، حيث سجل الذهب هبوطا في مصر، لكن في بعض جلسات التداول يعود الذهب ويستهدف مستويات 4280 جنيهاً وسط تغيرات مستمرة في الذهب.

- عيار 24: 4,868 جنيهاً - عيار 21: 4,260 جنيهاً - عيار 18: 3,651 جنيهاً

التراجع في سعر الذهب يعود إلي ضعف الطلب المحلي على الذهب والتقلبات في الأسواق العالمية للمعدن النفيس واستمرار الاتجاه الهبوطي الذي بدأ الأسبوع الماضي وخسر خلاله الذهب حوالي 35 جنيهاً.

أسعار الذهب كانت قد حققت مستويات قياسية الأسبوع الماضي قبل أن تبدأ في التراجع التدريجي، حيث تجاوز سعر عيار 21 حاجز 4,300 جنيهاً في بعض الفترات، ويظل المتعاملون في السوق يراقبون عن كثب تطورات الأسعار في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.



