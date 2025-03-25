شكرا لقرائتكم خبر عن لو رايح عمرة ليلة القدر.. تعرف على سعر الريال السعودى اليوم الثلاثاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحرص الكثبر من الناس على أداء العمرة خلال شهر رمضان وخصوصا في العشر الأواخر من رمضان سعيا منهم لإداراك ليلة القدر خلال العمرة، ولذلك يكون هناك إقبال على شراء الريال السعودي خلال شهر رمضان خاصة لتلبية احتياتهم أثناء العمرة.

ننشر سعر الريال السعودى، أمام الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 25-3-2025، داخل البنوك المصرية، مسجلًا فى البنك الأهلى المصرى سعر 13.42 جنيه للشراء، 13.49 جنيه للبيع، ومتوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى سجل 13.47 جنيه للشراء، 13.50 جنيه للبيع.

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفية، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغييرها.

وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى:

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى

13.47 جنيه للشراء.

13.50 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى

13.42 جنيه للشراء.

13.49 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

13.42 جنيه للشراء.

13.49 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

13.44 جنيه للشراء.

13.49 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

13.45 جنيه للشراء.

13.49 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى مصرف أبو ظبى التجارى

13.15 جنيه للشراء.

13.51 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك البركة

13.40 جنيه للشراء.

13.49 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك قناة السويس

13.41 جنيه للشراء.

13.50 جنيه للبيع.