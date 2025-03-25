شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع سعر الدولار اليوم الثلاثاء 25-3-2025 أمام الجنيه المصري إلى 50.52 جنيه والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت رحمة رمضانالثلاثاء، 25 مارس 2025 02:09 م
تراجع سعر الدولار اليوم الثلاثاء 25-3-2025 استقرار أمام الجنيه المصري خلال التعاملات بالبنوك المصرية، حيث سجل بالبنك المركزي المصري 50.51 جنيه للشراء و50.64 جنيه للبيع.
وتراجع سعر الدولار اليوم الثلاثاء، بالبنك الأهلى المصرى إلى 50.52 جنيه للشراء و50.62 جنيه للبيع، فى بنك مصر 50.52 جنيه للشراء و50.62 للبيع وفي بنك القاهرة سجل جنيه للشراء و50.52 جنيه 50.62 للبيع، كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 50.52 جنيه للشراء و50.62 جنيه للبيع.
وسجل سعر الدولار خلال التعاملات اليوم الثلاثاء بالبنوك المصرية كالاتى:سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
50.52 جنيه للشراء.
50.62 جنيه للبيع.
50.52 جنيه للشراء.
50.62 جنيه للبيع.
50.52 جنيه للشراء.
50.62 جنيه للبيع.
50.52 جنيه للشراء.
50.62 جنيه للبيع.
50.52 جنيه للشراء.
50.62 جنيه للبيع.
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