شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع سعر الدولار اليوم الثلاثاء 25-3-2025 أمام الجنيه المصري إلى 50.52 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

تراجع سعر الدولار اليوم الثلاثاء 25-3-2025 استقرار أمام الجنيه المصري خلال التعاملات بالبنوك المصرية، حيث سجل بالبنك المركزي المصري 50.51 جنيه للشراء و50.64 جنيه للبيع.

وتراجع سعر الدولار اليوم الثلاثاء، بالبنك الأهلى المصرى إلى 50.52 جنيه للشراء و50.62 جنيه للبيع، فى بنك مصر 50.52 جنيه للشراء و50.62 للبيع وفي بنك القاهرة سجل جنيه للشراء و50.52 جنيه 50.62 للبيع، كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 50.52 جنيه للشراء و50.62 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار خلال التعاملات اليوم الثلاثاء بالبنوك المصرية كالاتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.52 جنيه للشراء.

50.62 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

50.52 جنيه للشراء.

50.62 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.52 جنيه للشراء.

50.62 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

50.52 جنيه للشراء.

50.62 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.52 جنيه للشراء.

50.62 جنيه للبيع.



