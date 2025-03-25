شكرا لقرائتكم خبر عن 73.01 دولار للبرميل.. تعرف على أسعار النفط بالأسواق العالمية والان مع تفاصيل الخبر

استقرت أسعار النفط اليوم مع تقييم المستثمرين لتأثير الرسوم الجمركية الأمريكية على الدول التي تشتري النفط والغاز من فنزويلا مقابل تأثير الرسوم الجمركية على صناعات، مثل السيارات، على الاقتصاد العالمي والطلب على النفط.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت سنتا واحدا إلى 73.01 دولار للبرميل، وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي سنتا أيضا إلى 69.12 دولار وذلك وفقا لوكالة الأنباء العمانية.

وارتفعت أسعار الخامين القياسيين بأكثر من 1% أمس بعدما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على الدول المستوردة للنفط والغاز من فنزويلا.