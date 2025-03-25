الاقتصاد

73.01 دولار للبرميل.. تعرف على أسعار النفط بالأسواق العالمية

0 نشر
0 تبليغ

73.01 دولار للبرميل.. تعرف على أسعار النفط بالأسواق العالمية

شكرا لقرائتكم خبر عن 73.01 دولار للبرميل.. تعرف على أسعار النفط بالأسواق العالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتبت- مروة الغول

الثلاثاء، 25 مارس 2025 02:00 م

استقرت أسعار النفط اليوم مع تقييم المستثمرين لتأثير الرسوم الجمركية الأمريكية على الدول التي تشتري النفط والغاز من فنزويلا مقابل تأثير الرسوم الجمركية على صناعات، مثل السيارات، على الاقتصاد العالمي والطلب على النفط.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت سنتا واحدا إلى 73.01 دولار للبرميل، وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي سنتا أيضا إلى 69.12 دولار وذلك وفقا لوكالة الأنباء العمانية.

وارتفعت أسعار الخامين القياسيين بأكثر من 1% أمس  بعدما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على الدول المستوردة للنفط والغاز من فنزويلا.

 

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements